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TRT'nin "Gençler için Gazetecilik" kampanyasına uluslararası ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 23:54 | Son Güncelleme

TRT'nin "Gençler için Gazetecilik" kampanyası, Hollanda'nın Amsterdam kentinde her yıl düzenlenen uluslararası IBC fuarında "Çeşitlilik ve kapsayıcılık odaklı girişimleri tanımak" ödülünü aldı

AMSTERDAM (AA) - Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) sorumluluk girişimi 'World Citizen' kapsamında geliştirilen "Gençler için Gazetecilik" kampanyası, IBC 2019 Sosyal Etki Ödülleri" altındaki "Çeşitlilik ve kapsayıcılık odaklı girişimleri tanımak" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Hollanda'nın Amsterdam kentinde her yıl düzenlenen uluslararası IBC fuarı tarafından yapılan yazılı açıklamada, TRT'ye ait "Gençler için Gazetecilik" projesinin "Çeşitlilik ve kapsayıcılık odaklı girişimleri tanımak" ödülüne layık görüldüğü belirtildi.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası alanda Türkiye'nin gurur kaynağı olmaya devam edeceklerini kaydederek, "TRT, uluslararası arenada bugün bir büyük başarıya daha imza attı. Dünyanın en prestijli medya etkinliklerinden IBC 2019'da TRT 'World Citizen'in "Gençler İçin Gazetecilik" programı ödüle layık görüldü." ifadelerini kullandı.

TRT World tarafından iki ay önce yapılan yazılı açıklamada, "Gençler için Gazetecilik" ve "#hellobrother" kampanyalarının, IBC tarafından düzenlenen yarışmada aday gösterildiği bildirilmişti.

Açıklamada, "Çeşitlilik ve kapsayıcılık odaklı girişimleri tanımak" kategorisinde listeye giren "Gençler için Gazetecilik" programının, TRT'nin, Türkiye'de ve yurt dışında bulunan savaş mağduru gençlere ve çocuklara hikayelerini gazetecilik aracılığıyla nasıl anlatacaklarını öğrettiği ve onları sadece gazeteciliğe teşvik etmekle kalmayıp aynı zamanda güvenilir bilginin önemini de anlamalarını sağladığı bir proje olduğu kaydedilmişti.

- "World Citizen"

TRT World, "World Citizen" kapsamında her sene gençlere bilgi, beceri ve daha iyi bir gelecek için umut vermeyi amaçlayan projeler gerçekleştiriyor.

Her yıl 170'den fazla ülkeden 55 binin üzerinde katılımcının ilgisini çeken programlarda bin 700'den fazla alanında lider teknoloji şirketi, bu katılımcılarla bir araya geliyor.

IBC bünyesinde bu yıl düzenlenen ve sosyal sorumluluk projelerinin desteklendiği "IBC Sosyal Etki Ödülleri" yarışmasına dünyanın dört bir yanından etkileyici birçok kampanya rekor katılım göstererek, "Çeşitlilik ve kapsayıcılık odaklı girişimleri tanımak", "Çevresel etkiyi en aza indirgemek" ve "En iyi etik liderlik" kategorilerinde yarıştı.

Her yıl düzenlenen uluslararası IBC Fuarı, görüntü, televizyon teknolojileri ve yayıncılıkla ilgili içerik, üretim, yönetim ve dağıtım konularında uzmanlaşmış birçok profesyonelin buluştuğu önemli bir organizasyon olarak görülüyor. Fuara, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın önde gelen şirketleri katılıyor.

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