TRT'yi basan darbeciler halka ateş açmış

Savunma yapan tutuksuz sanıklardan Ö.Ö, 15 Temmuz'da Muhafız Alayında vatani görevini yaptığını, bölük komutanı tarafından askerlere akşam saatlerinde tatbikat yapılacağının söylendiğini beyan etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı personelinin eylemlerine ilişkin davada savunma yapan tutuksuz sanıklardan M.Ç, 15 Temmuz'da TRT yerleşkesinde eski kurmay albay Muhammet Tanju Poshor ile korsan darbe bildirisini okutan eski kurmay yarbay Ümit Gençer'in askerlere, "Halktan gelen olursa ateş edin." emrini verdiğini söyledi.

Kendilerine ilk başta TRT'ye terör saldırısı olduğunun söylendiğini, ardından personelin kelepçelenerek yere yatırıldığını aktaran Ö.Ö, bu sırada darbe girişiminden haberdar olmadığını savundu.

İlerleyen saatlerde TRT önünde vatandaşların toplanmaya başladığını ve bölgeye gelen bir helikopterden vatandaşlara doğru ateş açıldığını ifade eden Ö.Ö, yaşananlardan şüphelenen bir uzman çavuşun silahlarını kullanmamaları yönündeki talimatına uyduklarını, kanunsuz bir olaya karışmadığını ileri sürdü.

Tutuksuz sanık Ö.Ö, mahkeme heyetinden beraatini istedi.

- "Halktan gelen olursa ateş edin"

Davanın tutuksuz sanıklarından M.Ç. de yaptığı savunmasında suçsuz olduğunu ifade etti.

Olay günü tatbikat yapılacağının söylenerek TRT yerleşkesine götürüldüklerini belirten M.Ç, eski kurmay albay Muhammet Tanju Poshor ile korsan darbe bildirisini okutan eski kurmay yarbay Ümit Gençer'in askerlere, "Halktan gelen olursa ateş edin." emrini verdiğini söyledi.

M.Ç, Poshor ve Gençer'in halka ateş ettiğini de kaydetti.

Diğer sanıkların savunmalarının ardından duruşma yarına bırakıldı.

