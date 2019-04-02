HABER

TRT'yi basan darbeciler halka ateş açmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 20:12 | Son Güncelleme

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı personelinin eylemlerine ilişkin davada savunma yapan tutuksuz sanıklardan M.Ç, 15 Temmuz'da TRT yerleşkesinde eski kurmay albay Muhammet Tanju Poshor ile korsan darbe bildirisini okutan eski kurmay yarbay Ümit Gençer'in askerlere, "Halktan gelen olursa ateş edin." emrini verdiğini söyledi - M.Ç, Poshor ve Gençer'in halka ateş ettiğini de kaydetti

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı personelinin eylemlerine ilişkin davada savunma yapan tutuksuz sanıklardan M.Ç, 15 Temmuz'da TRT yerleşkesinde eski kurmay albay Muhammet Tanju Poshor ile korsan darbe bildirisini okutan eski kurmay yarbay Ümit Gençer'in askerlere, "Halktan gelen olursa ateş edin." emrini verdiğini söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Savunma yapan tutuksuz sanıklardan Ö.Ö, 15 Temmuz'da Muhafız Alayında vatani görevini yaptığını, bölük komutanı tarafından askerlere akşam saatlerinde tatbikat yapılacağının söylendiğini beyan etti.

Sözde tatbikat sırasında askerlere uzun kollu gömlek giymeleri ve üniformalarındaki Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı rozetini sökmeleri talimatı verildiğini bildiren Ö.Ö, alarm verilmesinden sonra otobüslere bindirilerek TRT'ye götürüldüklerini anlattı.

Kendilerine ilk başta TRT'ye terör saldırısı olduğunun söylendiğini, ardından personelin kelepçelenerek yere yatırıldığını aktaran Ö.Ö, bu sırada darbe girişiminden haberdar olmadığını savundu.

İlerleyen saatlerde TRT önünde vatandaşların toplanmaya başladığını ve bölgeye gelen bir helikopterden vatandaşlara doğru ateş açıldığını ifade eden Ö.Ö, yaşananlardan şüphelenen bir uzman çavuşun silahlarını kullanmamaları yönündeki talimatına uyduklarını, kanunsuz bir olaya karışmadığını ileri sürdü.

Tutuksuz sanık Ö.Ö, mahkeme heyetinden beraatini istedi.

- "Halktan gelen olursa ateş edin"

Davanın tutuksuz sanıklarından M.Ç. de yaptığı savunmasında suçsuz olduğunu ifade etti.

Olay günü tatbikat yapılacağının söylenerek TRT yerleşkesine götürüldüklerini belirten M.Ç, eski kurmay albay Muhammet Tanju Poshor ile korsan darbe bildirisini okutan eski kurmay yarbay Ümit Gençer'in askerlere, "Halktan gelen olursa ateş edin." emrini verdiğini söyledi.

M.Ç, Poshor ve Gençer'in halka ateş ettiğini de kaydetti.

Diğer sanıkların savunmalarının ardından duruşma yarına bırakıldı.

PARTNERYaşını duyan şaşkına dönüyor! O aslında...Yaşını duyan şaşkına dönüyor! O aslında...
ABD Savunma Bakanlığı'ndan açıklama! ' Türkiye ile bu sorunu...'ABD Savunma Bakanlığı'ndan açıklama! ' Türkiye ile bu sorunu...'
Milli Savunma Bakanlığın'dan 'Anıtkabir' açıklaması! İmamoğlu bugün ziyaret etmiştiMilli Savunma Bakanlığın'dan 'Anıtkabir' açıklaması! İmamoğlu bugün ziyaret etmişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ Muhammet Tanju Poshor muhsin kutsi barış Ümit Gençer

En Çok Okunan Haberler

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan son dakika açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan son dakika açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı'ndan açıklama! ' Türkiye ile bu sorunu...'

Milli Savunma Bakanlığın'dan 'Anıtkabir' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığın'dan 'Anıtkabir' açıklaması! İmamoğlu bugün ziyaret etmişti

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Kocaeli'de öğrencinin bıçakladığı müdür başyardımcısı hayatını kaybetti

Lisede dehşet! Okullar tatil edildi

Antalya'da Akdeniz foku için 24 saat nöbet tuttular

Antalya'da görüldü! Ekipler 24 saat nöbetteydi

FETÖ'nün Elbistan imamı AVM'de yakalandı

FETÖ'nün Elbistan imamı AVM'de yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.