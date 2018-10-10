Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında "yurtta sulh konseyi"nce hazırlanan darbe bildirisini TRT'de okutan eski yarbay Ümit Gençer'e bildirinin telefonunda "Dost" olarak kayıtlı kişiden WhatsApp üzerinden geldiği, "Dost"un sözde konsey üyesi olan eski tuğamiral Ömer Faruk Harmancık olduğu belirlendi. Gençer'e ait cep telefonu ile SIM karta ilişkin Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan inceleme tespit ve değerlendirme raporu, sanığın yargılandığı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe davasını gören Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Emniyetin incelemesinde "Fuat Asb Lojman Bkm Onrm" olarak kayıtlı kişiye "11 nolu dairenin parkeleri ne zaman gelir? Ona göre bizim ustaları hazır edeceğim. Selamlar. Yb. Ümit Gençer" şeklinde mesaj attığı, ayrıca telefondaki Apple Kimliğinin "ugencer@....com" olduğu belirlendi. Rapora göre, telefonda bulunan "0545 470...." numaralı hatta, darbe girişimi akşamı saat 20.11'de "0553 773...." numarasını kullanan ve Gençer'in telefonunda "Dost" olarak kayıtlı kişiden WhatsApp uygulaması ile darbecilerin "yurtta sulh konseyi"nin TRT'de okutulan bildirisi gönderildi.

Raporda, "Yapılan değerlendirmeler neticesinde Dost ismiyle kayıtlı bu kişinin, konsey üyesi olarak belirtilen Ömer Faruk Harmancık isimli kişi olduğu değerlendirilmiştir" denildi. Söz konusu numaralardan bir gün içinde, 16'sı cevapsız arama olmak üzere 28 defa karşılıklı arama olduğu, diğerlerinde ise tarafların konuştukları tespit edildi. Raporda, "Bu haliyle farklı birliklerde, farklı askeri rütbelere ait olduğu görülen sanıkların organize şekilde birbirleriyle irtibat halinde oldukları tespit edilmiştir" değerlendirmesine yer verildi. Yapılan çalışmalarda, bildirinin gönderildiği "0553 773...." numaralı hattın da arasında bulunduğu 10 hat ile 10 telefonun, darbe girişiminden bir gün önce kullanıma açıldığı, bunların Yenimahalle'deki bir telefon bayisinden Ali Irmak tarafından alındığı belirlendi. Irmak'ın, bunun dışında, değişik zamanlarda, aynı iş yerinden kullanıma hazır data hatlar aldığı, hatların tamamının Hatice K. adına kayıtlı olduğu tespit edildi. - Gençer, bildiriyi zorla okuttu