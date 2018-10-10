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TRT'yi basan yarbaya darbe bildirisini "Dost" yollamış

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 11:09 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında "yurtta sulh konseyi"nce hazırlanan darbe bildirisini TRT'de okutan eski yarbay Ümit Gençer'e bildirinin telefonunda "Dost" olarak kayıtlı kişiden geldiği, "Dost"un sözde konsey üyesi olan eski tuğamiral Ömer Faruk Harmancık olduğu belirlendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında "yurtta sulh konseyi"nce hazırlanan darbe bildirisini TRT'de okutan eski yarbay Ümit Gençer'e bildirinin telefonunda "Dost" olarak kayıtlı kişiden WhatsApp üzerinden geldiği, "Dost"un sözde konsey üyesi olan eski tuğamiral Ömer Faruk Harmancık olduğu belirlendi.

Gençer'e ait cep telefonu ile SIM karta ilişkin Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan inceleme tespit ve değerlendirme raporu, sanığın yargılandığı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe davasını gören Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Emniyetin incelemesinde "Fuat Asb Lojman Bkm Onrm" olarak kayıtlı kişiye "11 nolu dairenin parkeleri ne zaman gelir? Ona göre bizim ustaları hazır edeceğim. Selamlar. Yb. Ümit Gençer" şeklinde mesaj attığı, ayrıca telefondaki Apple Kimliğinin "ugencer@....com" olduğu belirlendi.

Rapora göre, telefonda bulunan "0545 470...." numaralı hatta, darbe girişimi akşamı saat 20.11'de "0553 773...." numarasını kullanan ve Gençer'in telefonunda "Dost" olarak kayıtlı kişiden WhatsApp uygulaması ile darbecilerin "yurtta sulh konseyi"nin TRT'de okutulan bildirisi gönderildi.

Raporda, "Yapılan değerlendirmeler neticesinde Dost ismiyle kayıtlı bu kişinin, konsey üyesi olarak belirtilen Ömer Faruk Harmancık isimli kişi olduğu değerlendirilmiştir" denildi.

Söz konusu numaralardan bir gün içinde, 16'sı cevapsız arama olmak üzere 28 defa karşılıklı arama olduğu, diğerlerinde ise tarafların konuştukları tespit edildi.

Raporda, "Bu haliyle farklı birliklerde, farklı askeri rütbelere ait olduğu görülen sanıkların organize şekilde birbirleriyle irtibat halinde oldukları tespit edilmiştir" değerlendirmesine yer verildi.

Yapılan çalışmalarda, bildirinin gönderildiği "0553 773...." numaralı hattın da arasında bulunduğu 10 hat ile 10 telefonun, darbe girişiminden bir gün önce kullanıma açıldığı, bunların Yenimahalle'deki bir telefon bayisinden Ali Irmak tarafından alındığı belirlendi. Irmak'ın, bunun dışında, değişik zamanlarda, aynı iş yerinden kullanıma hazır data hatlar aldığı, hatların tamamının Hatice K. adına kayıtlı olduğu tespit edildi.

- Gençer, bildiriyi zorla okuttu

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davası iddianamesinde, olay tarihinde Kara Harp Okulu'nda Tabur Komutanı olan eski yarbay Ümit Gençer'in darbenin planlayıcısı "yurtta sulh konseyi"nce, darbe bildirisini TRT'de okumakla görevlendirildiğine yer verildi.

Darbe girişimi günü saat 15.30 sıralarında Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda FETÖ yöneticilerinden Kemal Batmaz ile görüşen Gençer'in, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda hiçbir görevi bulunmamasına rağmen, buradan bir grup askerle silah zoruyla TRT yerleşkesine gittiği, TRT Haber reji odasına giren Gençer'in TRT spikeri Tijen Karaş'a darbe bildirisini zorla okuttuğu belirtildi.

Gençer, soruşturma aşamasında savcıya verdiği ve iddianamede nakledilen ifadesinde şunları kaydetti:

"Sıkıyönetim bildirisini Muhsin Kutsi Barış'ın bana verdiği mesaj emri üzerinden benim bizzat okuyacağımı biliyordum. O arada TRT'de bulunurken birçok üst rütbeli kişi beni sürekli telefonla arayıp bildirinin ne zaman okunacağını sordular. Muhtemelen bir komuta merkezi gibi yerden arıyorlardı, çünkü arka fondan sesler geliyordu. Darbe bildirisinin okunması için acele ediyorlardı. En son Genelkurmay Başkanının Başdanışmanı Orhan Yıkılkan beni telefonla arayıp sıkıyönetim bildirisini benim okumamamı, bir spikere okutmamızı emretti. Ayrıca okunacak bildirinin WhatsApp'tan benim cep telefonuma gönderileceğini de söylemişti. Bu yeni durum üzerine giydiğim harici kıyafeti yeniden kamuflajla değiştirdim. Benim cep telefonuma kayıtlı olmayan bir numaradan WhatsApp üzerinden cep telefonuma mesaj geldi."

İddianamede müşteki olarak alınan beyanları aktarılan bazı TRT personeli, Gençer'in telefonda konuştuğu bir kişiye "Emredersiniz amiralim" dediğine tanık olduklarını söylemişlerdi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Ömer Faruk Harmancık TRT Ümit Gençer

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