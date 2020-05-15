HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trudeau: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Trudeau: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

DÜNYA HABERLERİ  | 15.05.2020 09:59 | Son Güncelleme

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, halkın Covid-19 salgını sonrasında başlayacak 'yeni normale' acilen uyum sağlaması gerektiğinin altını çizdi.

Trudeau: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Salgından ağır etkilenen sektörler için yeni yardım paketini açıklayan başbakan, "Aşı bulunup pandemi sona erse de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi. Balıkçılık sektörüne 334 milyon dolar yardım yapılacağını ve ulusal parkların yeniden açılacağını söyleyen başbakan, Covid-19'un toplumu değiştirecek faktörlerden biri olduğunu ve alışkanlıklarda zorunlu değişikliklerin yaşanacağını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarından Mike Ryan çarşamba günü Covid-19'un tıpkı HIV virüsü gibi endemik bir hastalık olabileceğini ve yok edilemeyebileceğini belirtmişti.

Salgından dolayı Kanada'da üretim sektörü martta son 11 yılın en büyük krizini yaşadı. Kanada İstatistik Kurumu bu durumun nisanda daha da kötüleşebileceğini duyurmuştu.

Çarşamba günü Covid-19'dan dolayı en düşük ölümün yaşandığı Kuzey Amerika ülkesinde toplam sayı 5 bin 337'ye ulaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Habertürk canlı yayınında Levent Eraslan'ın zor anları! Küçük oğlu bir anda odaya girdi Habertürk canlı yayınında Levent Eraslan'ın zor anları! Küçük oğlu bir anda odaya girdi
Kabe'de koronaya karşı dezenfeksiyon kabiniKabe'de koronaya karşı dezenfeksiyon kabini
SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?

En Çok Okunan Haberler

Survivor yarışmacıları karantinada!

Survivor yarışmacıları karantinada!

"Trump'ın Ölüm Saati" Times Meydanı'na asıldı

"Trump'ın Ölüm Saati" Times Meydanı'na asıldı

Bülent Arınç'ın açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu

Bülent Arınç'ın açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu

Orada ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Orada ilk koronavirüs vakası tespit edildi

İlkokul mezunu bile 4302 TL maaş alıyor!

İlkokul mezunu bile 4302 TL maaş alıyor!

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Tedbirleri gevşeten ülkede şok! Kötü haber

Tedbirleri gevşeten ülkede şok! Kötü haber

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

Diğer Haberler
Kabe'de koronaya karşı dezenfeksiyon kabini

Kabe'de koronaya karşı dezenfeksiyon kabini

Gevşetilen kısıtlamaların faturası ağırlaşıyor!

Gevşetilen kısıtlamaların faturası ağırlaşıyor!

"Trump'ın Ölüm Saati" Times Meydanı'na asıldı

"Trump'ın Ölüm Saati" Times Meydanı'na asıldı

ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

Suriye’de mülteci kampında yangın: 1 çocuk hayatını kaybetti

Mülteci kampında yangın! Ölü ve yaralılar var

Korkutan uyarı: ABD, modern tarihin en karanlık kışıyla karşı karşıya kalacak

'ABD, modern tarihin en karanlık kışıyla karşı karşıya'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.