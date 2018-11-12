Trudeau: Kaşıkçı Cinayeti Ses Kayıtlarını Dinledik

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada istihbaratının da Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili, Türkiye’nin elindeki ses kayıtlarını dinlediğini söyledi. Trudeau kendisinin şahsen kayıtlarını dinlemediğini de belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ses kayıtlarının Amerika, Fransa, Almanya ve İngiliz hükümetlerine de verildiğini söylemişti.
Kanada Başbakanı Trudeau, “Kanada istihbarat ajanları Türk istihbaratıyla birlikte konunun üzerinde yakın işbirliği içerisinde çalışıyorlar. Kanada, Türkiye’nin paylaştığı bilgilerle ilgili detaylı olarak bilgilendirildi. Ayrıca ben de Erdoğan’la bir kaç hafta önce telefonla görüşmüştüm. Burada Paris’te de kısa bir karşılıklı bilgilendirme yaptık ve kendisine Kaşıkçı davasıyla ilgili verdiği tepkiden ötürü teşekkürlerimi ilettim” dedi.
Trudeau, Paris’teki basın toplantısında ayrıca, Kaşıkçı cinayetinin faillerinin bulunması konusunda müttefik ülkelerle birlikte kendilerinin de çalışmaya devam ettiklerini ve Suudi Arabistan’la ilgili adımlar atılacağını söyledi.
Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da haftasonu yaptığı görüşmede telefon görüşmesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’a Amerika’nın bu cinayete karışan herkesi sorumlu tutacağını söylemişti.
Suudi Arabistan yönetimi ve veliaht prens Selman’ı eleştiren The Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasına girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. İlk başta iddiaları reddeden Suudi yönetimi daha sonra Kaşıkçı’nın konsolosluk binasında öldüğünü kabul etmişti. Ancak Kaşıkçı’nın cesesi henüz bulunabilmiş değil. Yetkililer cesedin asitle eritilip yok edildiği iddiaları üzerinde duruyorlar.
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