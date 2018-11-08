Trudeau, Nazilerden kaçan Yahudileri geri çevirdikleri için özür diledi

TORONTO (AA) - Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 1939'da Nazi Almanyası'ndan kaçan Yahudileri taşıyan gemiyi geri çevirdikleri için ülkesi adına özür diledi.
Trudeau, parlamentoda yaptığı konuşmada, 1939'da Nazilerin zulmünden kaçan 907 Yahudi'yi taşıyan MS St. Louis'i ülkeye kabul etmediklerinden duyduğu mahcubiyeti dile getirdi.
Geminin geri çevrilmesi nedeniyle ülkesi adına özür dileyen Trudeau, "Sessiz kalmamızın, Nazilerin sözde Yahudi sorununa kendi nihai çözümlerini bulmalarına izin verdiği neredeyse şüphe götürmez." dedi.
Justin Trudeau, o dönemde milletvekillerinin, Yahudi karşıtlığını gizlemek için Kanada yasalarını kullandığını belirterek, "Yahudi karşıtlığının toplumlarımızda tutunmasına ve resmi politikamız olmasına izin verdik." ifadesini kullandı.
MS St. Louis gemisinin girişine 1939'da Kanada'nın yanı sıra Küba ve ABD tarafından da izin verilmemişti. Avrupa'ya geri dönmek zorunda kalan yolculardan 250'den fazlası, Yahudi soykırımında hayatını kaybetmişti.
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