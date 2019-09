O fotoğrafı nedeniyle istifası isteniyor!

2001 yılında giydiği bir Alaaddin kostümünü tamamlamak için başına beyaz bir türban bağladığı ve yüzünü makyajla koyulaştırdığı görülen fotoğraf hakkında Trudeau, savunduğu değerlere tamamen aykırı olan bu durum nedeniyle üzgün olduğunu ve o zaman büyük bir hata ettiğini kabullendiğini vurguladı.

Time dergisi, fotoğrafı Vancouverlı işadamı Michael Adamson'ın verdiğini belirtti. Dergi, Adamson'ın o zamanlar 29 yaşında olan Trudeau'nun çalıştığı West Point Grey Academy topluluğunun bir parçası olduğunu ve fotoğrafın özel okulun yıllığından alındığını açıkladı.

