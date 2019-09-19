O fotoğrafı nedeniyle istifası isteniyor!

2001 yılında giydiği bir Alaaddin kostümünü tamamlamak için başına beyaz bir türban bağladığı ve yüzünü makyajla koyulaştırdığı görülen fotoğraf hakkında Trudeau, savunduğu değerlere tamamen aykırı olan bu durum nedeniyle üzgün olduğunu ve o zaman büyük bir hata ettiğini kabullendiğini vurguladı.

Time dergisi, fotoğrafı Vancouverlı işadamı Michael Adamson'ın verdiğini belirtti. Dergi, Adamson'ın o zamanlar 29 yaşında olan Trudeau'nun çalıştığı West Point Grey Academy topluluğunun bir parçası olduğunu ve fotoğrafın özel okulun yıllığından alındığını açıkladı.

Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at 2001 ‘Arabian Nights’ party while he taught at a private school, Canada's Liberal Party admits https://t.co/j3UobfYNIF — TIME (@TIME) September 18, 2019

21 Ekim'de yapılacak seçimler öncesi ortaya çıkan fotoğraf hakkında Ipsos kamuoyu araştırma şirketinin tepe yöneticisi Darrel Bicker, "Bu resim başbakanın titizlikle çizmiş olduğu tolerans imajına tamamen zıt bir görüntü veriyor. Bu kendisi için de partisi için de hiç de iyi bir durum değil." sözlerini kullandı.

Kanada resmi olarak çok kültürlülük politikasını savunuyor ve istatistikler ülkedeki her 5 kişiden birinin Kanada dışında doğduğunu gösteriyor. Trudeau'nun kabinesinde de 3 Hindistan kökenli bakan bulunuyor.