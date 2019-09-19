HABER

O fotoğrafı nedeniyle istifası isteniyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.09.2019 10:47 | Son Güncelleme

Kanada Başbakanı Justin Trudeau kritik seçimlere bir ay kaldığı sırada yüzünü makyajla siyahlaştırdığı bir fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından özür diledi.

O fotoğrafı nedeniyle istifası isteniyor!

2001 yılında giydiği bir Alaaddin kostümünü tamamlamak için başına beyaz bir türban bağladığı ve yüzünü makyajla koyulaştırdığı görülen fotoğraf hakkında Trudeau, savunduğu değerlere tamamen aykırı olan bu durum nedeniyle üzgün olduğunu ve o zaman büyük bir hata ettiğini kabullendiğini vurguladı.

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itirafKanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Time dergisi, fotoğrafı Vancouverlı işadamı Michael Adamson'ın verdiğini belirtti. Dergi, Adamson'ın o zamanlar 29 yaşında olan Trudeau'nun çalıştığı West Point Grey Academy topluluğunun bir parçası olduğunu ve fotoğrafın özel okulun yıllığından alındığını açıkladı.

21 Ekim'de yapılacak seçimler öncesi ortaya çıkan fotoğraf hakkında Ipsos kamuoyu araştırma şirketinin tepe yöneticisi Darrel Bicker, "Bu resim başbakanın titizlikle çizmiş olduğu tolerans imajına tamamen zıt bir görüntü veriyor. Bu kendisi için de partisi için de hiç de iyi bir durum değil." sözlerini kullandı.

Kanada resmi olarak çok kültürlülük politikasını savunuyor ve istatistikler ülkedeki her 5 kişiden birinin Kanada dışında doğduğunu gösteriyor. Trudeau'nun kabinesinde de 3 Hindistan kökenli bakan bulunuyor.

MUHALİFLERİ ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTU

Trudeau'nun seçimlerdeki en büyük rakibi olan muhafazakar lider Andrew Scheer fotoğrafın kendisini şoke ettiğini ve hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

Scheer "Yüzünüze siyahlaştıran makyaj yapmak bir toplumla açıktan dalga geçmek ve ırkçılık yapmaktır. Kanadalılar bu akşam ülkeyi yönetmeye layık olmayan birinin ikiyüzlülüğüne şahit olmuştur." ifadelerini kullandı.

İstifa çağrılarını önemsemeyen Trudeau "Kanadalılardan yaptığım şey için beni affetmelerini isteyeceğim... Aptalca bir şeydi. Kendi kendimi hayal kırıklığına uğrattım ve yaptığım şey için kendime çok kızgınım." sözlerini kullandı.

PARTNERTüm gece acı çekti, nedenini fotoğrafa bakınca anladıTüm gece acı çekti, nedenini fotoğrafa bakınca anladı
Ukrayna’da Türk babalardan, Başkanlık binası önünde protestoUkrayna’da Türk babalardan, Başkanlık binası önünde protesto
Husilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef alanımız içindesinizHusilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef alanımız içindesiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trudeau kanada başbakanı Siyah MAKYAJ

En Çok Okunan Haberler

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı!

İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Suriye'deki savaş sona erdi!'

'Suriye'deki savaş sona erdi!'

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ukrayna’da Türk babalardan, Başkanlık binası önünde protesto

Ukrayna’da Türk babalardan, Başkanlık binası önünde protesto

Husilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef alanımız içindesiniz

Husilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef alanımız içindesiniz

ABD'den SDG açıklaması: Destek vermeye devam ediyoruz

ABD'den SDG açıklaması: Destek vermeye devam ediyoruz

Afganistan'da çifte saldırı! En az 50 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! Çifte saldırılar sivilleri hedef aldı

ABD'den Suudi Arabistan'a 'nükleer' mektubu!

ABD'den Suudi Arabistan'a mektup: İzin vermeyeceğiz

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.