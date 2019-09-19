Trudeau Yüzü Boyalı Fotoğrafı İçin Özür Diledi 

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’ya ait 2001 yılında çekilen bir fotoğraf seçimlere beş haftadan kısa süre kala Time Dergisi tarafından yayımlandı. Trudeau’nun 29 yaşındayken çekilmiş bu fotoğrafında yüzü makyajla tamamen siyaha boyanmış.

Trudeau bir dönem ders verdiği West Point Grey Academy adlı özel okulun yıl sonu etkinliği için Binbir Gece Masalları’ndan Alaaddin kılığına girdiğini anlattı ve özür diledi.

Trudeau, çekilen fotoğrafla ilgili “Daha iyi bilmem lazımdı ancak düşünemedim ve çok üzgünüm” dedi.

Seçimlerin hemen öncesinde “ırkçılık” tartışmalarını körükleyen bir fotoğrafının ortaya çıkması Trudeau için büyük bir sorun teşkil ediyor. Zira Kanada Başbakanı her fırsatta ırk ayrımına karşı mücadeleyi savunuyor ve kabinesinde Hindistan kökenli üç önde gelen bakan bulunuyor.

Time dergisi fotoğrafın Vancouver’dan bir işadamı tarafından dergiye iletildiğini aktardı.

Trudeau, lise öğrencisi olduğu bir dönemde de bir Jamaika şarkısı eşliğinde teknelere muz yükleyen Jamaikalıları taklit ettiğini itiraf etti.

Trudeau 21 Ekim’deki seçimler öncesinde muhafazakar lider Andrew Scheer ile büyük rekabet içinde. Scheer rakibinin fotoğraflarının kendisini şok ettiğini ve hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Trudeau geçen ay da bir şirket hakkındaki davayı etkilediği için etik kuralları çiğnemekle suçlanmıştı.

