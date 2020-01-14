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  4. Trudeau'dan Ukrayna uçağının düşürülmesine tepki:

Trudeau'dan Ukrayna uçağının düşürülmesine tepki:

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 10:28 | Son Güncelleme

"Son dönemde bölgede gerilim artmasaydı o Kanadalılar şu anda evlerinde aileleriyle olurlardı"

TORONTO (AA) - Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İran'ın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü açıklanan Ukrayna uçağındaki kurbanların, bölgede gerilim yaşanmasaydı hayatta olacaklarını söyledi.

Trudeau, Global News televizyonuna verdiği röportajda "Son dönemde bölgede gerilim artmasaydı, o Kanadalılar şu anda evlerinde aileleriyle olurlardı. Çatışma ve savaştaysanız bu olan bir şey. Yükünü masumlar çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kanadalıların büyük üzüntü içinde olduklarını, olayın nasıl meydana geldiği konusunda açık yanıtlar beklediklerini ve böyle bir şeyin bir daha asla yaşanmamasının temin edilmesini istediklerini dile getiren Trudeau, bu isteğe, İran yönetimi tarafından çok dikkatlice kulak verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü bildirmişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko, uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afganistan, 3 Almanya ve 3 İngiltere vatandaşı bulunduğunu açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN justin trudeau Ukrayna uçağı

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