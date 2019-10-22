HABER

Trudeau’nun Partisi Kazandı Ama Çoğunluğu Elde Edemedi

22.10.2019 11:34 | Son Güncelleme

Kanada'da yapılan genel seçimleri Başbakan Justin Trudeau'nun partisi kazandı ama hükümeti kuracak kadar sandalye kazanamadı

Trudeau’nun Partisi Kazandı Ama Çoğunluğu Elde Edemedi

Kanada’da yapılan parlemanto ve Başbakanlık seçimlerini bir kez daha mevcut Başbakan Justin Trudeau ve Liberal Parti kazandı. Ancak 2015 yılında yapılan son seçimlerde çoğunluğu elde eden Kanada Başbakanı bu defa çoğunluğu elde edemediği için bu defa azınlık hükümeti kurmak durumunda kalacak.

Kanada Seçim Merkezi son açıklamasına göre Trudeau’nun partisi Liberal parti meclisteki 338 sandalyeden 156’sını kazandı. Hükümetin kurulabilmesi için 170 sandalyeye sahip olunması gerekiyor. Sonuçların ardından ilk açıklamasını yapan Trudeau “Başardınız arkadaşlar, tebrik ediyorum” dedi.

Seçildikten sonra büyük sempati toplayan Justin Trudeau, hakkındaki yolsuzluk iddiaları ve bir partide yüzünü siyaha boyamış fotoğrafının ortaya çıkması ve ırkçılık suçlamaları sonrasında popülaritesini kaybetti.

Trudeau’nun şimdi hükümet kurabilmek için Yeni Demokrasi Partisi NDP’yle işbirliğine gitmesi bekleniyor. NDP, bir önceki seçimlerdeki 24 sandalyesine karşılık bu seçimde parlamentoda 44 koltuk kazanarak hükümetin kurulması konusunda kritik bir öneme sahip hale geldi.

NDP Lideri Jagmeet Singh, seçimin ardından yaptığı açıklamada Trudeau’yla konuştuklarını kendilerinin Kanadalıların önceliklerinin yerine getirilmesi adına sıkı çalışacaklarını söyledi.

PARTNER Bu nasıl moda? Bu nasıl moda?
Dört HDP'li Belediyeye Daha Kayyum AtandıDört HDP'li Belediyeye Daha Kayyum Atandı
Güvenli bölge önerisi iki bakanlığı karşı karşıya getirdiGüvenli bölge önerisi iki bakanlığı karşı karşıya getirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'tan 'Suriye'den gelen ABD askerlerine' ilişkin açıklama

Irak'tan 'Suriye'den gelen ABD askerlerine' ilişkin açıklama

ABD'de fırtına ve hortum: Ölü sayısı arttı!

ABD'de fırtına ve hortum: Ölü sayısı arttı!

ABD Haseke'deki üslerini de boşaltıyor

ABD Haseke'deki üslerini de boşaltıyor

Times: ABD, Putin'i petrolden uzak tutmak için Suriye'de asker bırakıyor

ABD-Putin-petrol üçgeninde Suriye iddiası

Erdoğan-Putin zirvesinden Suriye anlaşması çıkacak mı?

Erdoğan-Putin zirvesinden Suriye anlaşması çıkacak mı?

Kanada'da seçim Trudeau'nun ikinci zaferiyle sonuçlandı

İlk sonuçlar geldi: İkinci kez zafer kazandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.