Trudeau’nun Partisi Kazandı Ama Çoğunluğu Elde Edemedi

Kanada’da yapılan parlemanto ve Başbakanlık seçimlerini bir kez daha mevcut Başbakan Justin Trudeau ve Liberal Parti kazandı. Ancak 2015 yılında yapılan son seçimlerde çoğunluğu elde eden Kanada Başbakanı bu defa çoğunluğu elde edemediği için bu defa azınlık hükümeti kurmak durumunda kalacak.

Kanada Seçim Merkezi son açıklamasına göre Trudeau’nun partisi Liberal parti meclisteki 338 sandalyeden 156’sını kazandı. Hükümetin kurulabilmesi için 170 sandalyeye sahip olunması gerekiyor. Sonuçların ardından ilk açıklamasını yapan Trudeau “Başardınız arkadaşlar, tebrik ediyorum” dedi.

Seçildikten sonra büyük sempati toplayan Justin Trudeau, hakkındaki yolsuzluk iddiaları ve bir partide yüzünü siyaha boyamış fotoğrafının ortaya çıkması ve ırkçılık suçlamaları sonrasında popülaritesini kaybetti.

Trudeau’nun şimdi hükümet kurabilmek için Yeni Demokrasi Partisi NDP’yle işbirliğine gitmesi bekleniyor. NDP, bir önceki seçimlerdeki 24 sandalyesine karşılık bu seçimde parlamentoda 44 koltuk kazanarak hükümetin kurulması konusunda kritik bir öneme sahip hale geldi.

NDP Lideri Jagmeet Singh, seçimin ardından yaptığı açıklamada Trudeau’yla konuştuklarını kendilerinin Kanadalıların önceliklerinin yerine getirilmesi adına sıkı çalışacaklarını söyledi.

