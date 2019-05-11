Trüf mantarını, Lagotto Romagnolo cinsi köpeklerle buluyor

Semih ŞAHİN- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da safkan ırk köpek yetiştiren Erdal Civaroğlu (38), eğittiği Lagotto Romagnolo cinsi köpekleri, yurt dışında kilo fiyatı 9 bin euro’ya kadar çıkan trüf mantarı toplamakta kullanıyor.

Bursa'da yaşayan Erdal Civaroğlu, yaptığı araştırmaların ardından yurt dışından av köpeklerinin atası olarak bilinen Lagotto Romagnolo cinsi 3 köpek getirtti. Fiyatları 4 ila 6 bin lira arasında değişen köpeklere, 4 ay boyunca, geçmişte kral ve padişahların yediği belirtilen afrodizyak etkisi olduğu öne sürülen trüf mantarlarını bulabilmeleri için eğitim verdi. Eğitimin ardından köpekler, yurt dışında kilosu bin ila 9 bin euro arasında değişen fiyatlara satılan mantarları bulmaya başladı.

'DEDEKTÖR KÖPEK ÖZELLİĞİ DE TAŞIYOR'

Civaroğlu, köpeklerin aynı zamanda arama kurtarma köpeği olarak da kullanıldığını belirterek, "Bu köpekler, dünya üzerinde trüf mantarı arayan tek saf ırk olarak bilinmektedir. Bu ırklar aynı zamanda, arama, bulma ve kurtarmada dünyanın pek çok ülkesinde görev yapan köpekler arasındadır. Birçok ülkede, havaalanlarında dedektör köpek olarak da kullanılır. Trüf mantarı 15 ila 60 santim arasında değişen toprağın derinliklerinde yetişen, tamamen ağaç köklerine bitişik olan bir mantar türüdür. Geçmişte kral ve padişahların afrodizyak yiyeceği olarak tabir edilir. Mantarın bu kadar değerli olmasının sebebi zor bulunmasıdır. Dünyanın pek çok ülkesinde yüksek rakamlara satılmaktadır. Ülkemizde de devlet teşviki yeni başladı. Özellikle Ege Bölgesi'nde Denizli ve Muğla bölgelerinde yoğun bir şekilde aramalar başladı. Bursa, Bolu gibi illerde de arama çalışmaları başlamış durumda. Tam anlamıyla bilinmiyor fakat yeni yeni atılımlar yapılıyor" dedi.

EĞİTİMİ 4 AY SÜRÜYOR

Köpeklerin eğitim aşamasını anlatan Civaroğlu, "Mantarların kokusunu önce köpeklere tanıtıyoruz. Kokuları toprağın belirli noktalarında kademeli olarak saklamaya başlıyoruz. Köpek belirli aşamaları geçtikçe zorluk derecesini artırarak ilerliyoruz. En sonunda mantarın kendisini tamamen köpeğe tanıtıp mantara nasıl davranması gerektiğini, nasıl çıkarması gerektiğini öğretiyoruz. Tek parça halinde mantarı çıkarıp servise hazır hale getiriyoruz. Köpeklerin ortalama ömürleri 15-17 yıl aralığındadır. Çalışma ömürleri de 12-13 yıl olarak devam edebiliyor. Eğitimleri 4 ayda tamamlanıyor" diye konuştu.

Mantarı Türkiye'de yeni olduğu için 4 bin liraya sattıklarını belirten Erdal Civaroğlu, "Trüf mantarının fiyatı Türkiye pazarında değişkenlik gösteriyor. Şu an Türkiye'deki en ucuz maliyet fiyatı 2 bin liradan başlıyor. Dünyanın baz aldığı pazar, İtalyan pazarıdır. Bin Euro’dan açılış fiyatı başlar, 9 bin Euro’ya kadar satılan trüf mantarları mevcuttur" dedi.