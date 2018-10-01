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Trump, 1,2 trilyon dolarlık anlaşmayı açıkladı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2018 23:33 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Meksika-Kanada (USMCA) Anlaşması'nın önceki aylarda uygulamaya konan tarifelersiz gerçekleşmeyeceğini belirterek,"Eğer tarifeler olmasaydı bu anlaşmadan söz edemezdik. Bunu tarifeler hakkında konuşup duran bebeklere söylüyorum ki bu Kongre'yi kapsıyor. Tarifelersiz burada olamazdık" dedi.

Trump, 1,2 trilyon dolarlık anlaşmayı açıkladı

Trump, ABD, Meksika ve Kanada’nın Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasının (NAFTA) yerini alacak yeni ticaret anlaşmasında mutabakat sağlandığını, Beyaz Saray’da düzenlenen etkinlikle kamuoyuna duyurdu.

Yaklaşık 1,2 trilyon dolarlık ticareti ilgilendiren yeni anlaşmayı "ABD tarihinin en önemli ticaret anlaşması" olarak niteleyen Trump, "NAFTA'yı iptal etmeye ve değiştirmeye yönelik müzakereleri, USMCA olarak adlandırdığımız ABD-Meksika-Kanada Anlaşması ile başarıyla tamamladığımızı açıklamaktan onur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Trump, yeni anlaşmanın tüm taraflar için çok iyi bir sonuç olduğunu ileri sürerek, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau’ya çabaları için teşekkür etti.

"TARİFELERSİZ BURADA OLAMAZDIK"

ABD Başkanı Trump, USMCA Anlaşması'nın, özellikle Amerikan tarım ve otomotiv sektörleri için "büyük bir zafer" anlamına geldiğini vurguladı. Trump, yeni kurallara göre otomobillerin sıfır gümrük vergisinden yararlanabilmesi için en az yüzde 75’inin Kuzey Amerika kıtasında üretilmesi gerektiğini bildirdi. Bu oran, iptal edilecek NAFTA kapsamında en az yüzde 62,5 seviyesindeydi.

USMCA Anlaşması'nın önceki aylarda uygulamaya konan tarifelersiz gerçekleşmeyeceğini iddia eden Trump, "Eğer tarifeler olmasaydı bu anlaşmadan söz edemezdik. Bunu tarifeler hakkında konuşup duran bebeklere söylüyorum ki bu Kongre’yi kapsıyor. Tarifelersiz burada olamazdık.” diye konuştu.
Trump, benzer şekilde Avrupa Birliği (AB) ve Japonya'nın uygulamaya geçen ya da planlanan tarifeler nedeniyle müzakere masasına oturmaya ikna olduğunu söyledi.

“KASIM SONUNDA İMZALAMAYI PLANLIYORUM”

Trump, Meksika ve Kanadalı mevkidaşlarının imzasından sonra üç ülkenin parlamentolarından geçmesi gereken anlaşmayı kasım sonunda imzalamayı planladığını dile getirdi.

Öte yandan, ABD Kongresi’nin USMCA Anlaşması’nı onaylayacağından emin olmadığını belirten Trump, Demokratların anlaşmaya "Trump beğendiği için onaylamayacağız" diyerek karşı çıkabileceğini öne sürdü.

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ABD Donald Trump USMCA anlaşması

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