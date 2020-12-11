Trump 130 yıllık geleneği sonlandırdı: ABD'de geçiş sürecinde idam cezaları infaz ediliyor

ABD'de partizan olmayan araştırma kuruluşu Death Penalty Information Center (Ölüm Cezası Bilgi Merkezi) Direktörü Ngozi Ndulue, "Bu uygulama kesinlikle normun dışında, son derece sıra dışı" dedi.

Cory Johnson: Uyuşturucu ticareti sırasında yedi kişiyi öldürmekten hüküm giydi. Avukatları çocukken maruz kaldığı fiziksel ve duygusal istismar nedeniyle akıl sağlığı sorunları yaşadığını söylüyor.

Beş idam cezasından ikisinin bu hafta infaz edilmesi planlanıyor.

Bunun gerçekleşmesi durumunda Trump, son yüz yılda döneminde en fazla kişi idam edilen ABD başkanı olacak.

Fakat ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden 20 Ocak'ta göreve başlamadan önce beş kişinin idam edilmesi planlanıyor.

ABD Yüksek Mahkemesi 1988'de federal idam cezalarının geri getirilmesine karar vermişti.

O tarihten bu yana federal hükümetlerin infaz ettiği idam cezası sayısı son derece azdı.

2003'ten sonra hiç federal idam cezası infaz edilmemişti.

Kasım 2019'da Gallup'un yaptığı bir anket, ABD'lilerin yüzde 60'ının idam cezasını desteklemeye devam ettiğini gösterse de bu oran, 30 yıl önce bu konuda anketler yapılmaya başlandığından beri en düşük oran.

1896'dan bu yana en çok idam

Adalet Bakanı Barr ise Temmuz 2019'da yaptığı bir açıklamada Kongre'nin idam cezasını onayladığını ve bu cezaların infaz edilmesinin mağdurların ailelerine ödenmesi gereken bir borç olduğunu söylemişti.

İdam edilecek mahkumların seçimi de bu kararın politik olduğu eleştirilerine yol açtı.

Yazın ırkçılık karşıtı protestolar sürerken idam edilen mahkumların beşi de beyazdı.

Bu sefer idam edilmesi planlanan beş kişiden dördü ise siyah.

Ndulue, federal davalarda siyahların oransal olarak daha fazla ceza almasının tartışıldığı bir dönemde siyahların idam edilmeyip protestolar bitince idam edilmelerine karar verilmesinin tesadüf olmadığını savunuyor: