Trump: “15 Ekim’deki Tartışma Programına Katılacağım”

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri çerçvesinde bu akşam Başkan Yardımcısı Mike Pence Demokrat rakibi Kamala Harris’le televizyonlardan canlı olarak yayınlanacak tartışma programına katılıyor. Başkan Donald Trump’ın Corona virüsüne yakalanmasının ardından 15 Ekim’de Miami’de yapılması planlanan tartışmanın akıbetinin ne olacağı belirsizliğini koruyordu. Ancak hem Cumhuriyetçi aday Donald Trump, hem de Demokrat aday Joe Biden, yaptıkları açıklamalarda bir sonraki tartışmayı dört gözle beklediklerini belirttiler.

Başkan Trump, yazdığı Twitter mesajında ‘‘15 Ekim Perşembe akşamı Miami’de yapılacak tartışmayı dört gözle bekliyorum. Harika olacak!’’ dedi.

Joe Biden ise tartışmaya katılmasının güvenli olup olmayacağı sorulduğunda, tüm protokollere uyulmasını umduğunu, ancak Trump’ta hala Corona virüsü tespit edilmesi halinde tartışmanın yapılmaması gerektiğini söyledi.

Başkan Trump’ın Corona virüsüne yakalandığı Demokrat aday Biden ile katıldığı 29 Eylül’deki tartışma programından birkaç gün sonra ortaya çıkmıştı. Biden‘ın Başkan’la aynı ortamda bulunduğu için yaptırdığı testler şu ana kadar negatif çıktı.