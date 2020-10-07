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Trump: “15 Ekim’deki Tartışma Programına Katılacağım”

07.10.2020 20:24 | Son Güncelleme

Corona virüsü enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören Başkan Trump, Miami’de düzenlenecek ikinci tartışma programına katılacağını açıkladı

Trump: “15 Ekim’deki Tartışma Programına Katılacağım”

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri çerçvesinde bu akşam Başkan Yardımcısı Mike Pence Demokrat rakibi Kamala Harris’le televizyonlardan canlı olarak yayınlanacak tartışma programına katılıyor. Başkan Donald Trump’ın Corona virüsüne yakalanmasının ardından 15 Ekim’de Miami’de yapılması planlanan tartışmanın akıbetinin ne olacağı belirsizliğini koruyordu. Ancak hem Cumhuriyetçi aday Donald Trump, hem de Demokrat aday Joe Biden, yaptıkları açıklamalarda bir sonraki tartışmayı dört gözle beklediklerini belirttiler.

Başkan Trump, yazdığı Twitter mesajında ‘‘15 Ekim Perşembe akşamı Miami’de yapılacak tartışmayı dört gözle bekliyorum. Harika olacak!’’ dedi.

Joe Biden ise tartışmaya katılmasının güvenli olup olmayacağı sorulduğunda, tüm protokollere uyulmasını umduğunu, ancak Trump’ta hala Corona virüsü tespit edilmesi halinde tartışmanın yapılmaması gerektiğini söyledi.

Başkan Trump’ın Corona virüsüne yakalandığı Demokrat aday Biden ile katıldığı 29 Eylül’deki tartışma programından birkaç gün sonra ortaya çıkmıştı. Biden‘ın Başkan’la aynı ortamda bulunduğu için yaptırdığı testler şu ana kadar negatif çıktı.

Biden, Cleveland Hastanesi’nin rehberliğinde ve doktorların tavsiyelerine uyarak hareket edeceğini bildirdi.

Başkan Trump’a geçen hafta Perşembe günü Corona virüsü enfeksiyonu teşhisi konulmuş, Cuma günü tedbir amacıyla hastaneye kaldırılmıştı. Trump, Pazartesi günü hastaneden taburcu edildi. Ancak, Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) kılavuzuna göre Başkan’ın, adayların seçmenin sorularını yanıtlayacağı bu tartışmaya katılması sağlık riski oluşturabilir. CDC’nin kılavuzu virüse yakalanan birinin semptomların ilk kez ortaya çıkmasından sonra 10 ile 20 gün boyunca bulaştırıcı olduğunu söylüyor.

Başkanlık tartışmalarını düzenleyen partiler üstü kuruluş Başkanlık Tartışmaları Komisyonu ise henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Geçen hafta Salı günü Ohio eyaletinin Cleveland kentinde düzenlenen 2020 seçimlerinin ilk başkanlık tartışmasında iki adayın podyumda durdukları noktalar arasına 4 metre mesafe konulmuştu. CDC sosyal mesafe amacıyla kişiler arasında en az iki metre mesafe bırakılmasını tavsiye ediyor.

Pazartesi akşamı hastaneden çıkarak Beyaz Saray’a geri dönen Trump’ın doktoru Sean Conley, Başkan’ın Beyaz Saray’daki ilk gecesinin çok iyi geçtiğini ve sabah uyandığında hastalık semptomlarının kalmadığını bildirmişti.

Beyaz Saray sözcülerinden Judd Deere ise sadece Başkan’ı ve First Lady Melania Trump’ı değil Beyaz Saray’ın tüm çalışanlarını korumak için gerekli önlemlerin alındığını bildirmişti.

Salı günü Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Başkan’ın ve eşinin sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından Beyaz Saray çalışanlarının kişisel koruyucu malzemelerini giydikleri ve gerekli önlemlerin alınmaya devam ettiği; bunlar arasında çarpraz bulaşmanın önlenmesi için uygulanan protokollerin güncellenmesinin de olduğu belirtildi.

Aralarında Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany ve Başkan’ın danışmanı Hope Hicks’in de bulunduğu çok sayıda Beyaz Saray yetkilisi ve çalışanı geçtiğimiz günlerde Corona virüsüne yakalandı.

Başkan’ın steroid takviyesi almakta olduğu, ayrıca Corona vakalarında iyi sonuç verdiği belirtilen remdesivir adlı antiviral ilacı kullandığı açıklanmıştı.

Trump’ın seçim kampanyası Başkan’ın katılmasının beklendiği, önceden planlanmış tüm etkinlikleri Cuma günü iptal etti.

Bu hafta Cumhuriyetçi Parti’nin seçim mitinglerine Başkan Yardımcısı Mike Pence katıldı.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre Corona virüsü Amerika’da şu ana kadar 210 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ülke genelinde neredeyse 7 milyon 500 bin kişi hastalığa yakalandı.

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