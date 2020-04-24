Trump 1915 olayları için yine "Büyük Felaket" ifadelerini kullandı, Türkiye'den tepki geldi

ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarının yıldönümü için yaptığı yazılı açıklamada, her yıl olduğu gibi "Meds Yeghern" yani "Büyük felaket" olarak adlandırdı. Türk Dışişleri Bakanlığı da, her yıl ABD başkanlarının 24 Nisan'da bu ifadeyi kullandığında olduğu gibi, Trump'a tepkisini bir yazılı açıklamayla gösterdi. ABD Başkanı Trump'ın yazılı açıklamasında "Bugün, 20. yüzyılın en kötü toplu kıyımlarından biri olan Büyük Felaket sırasında hayatını kaybedenleri uluslararası toplumla birlikte anıyoruz. 1915'ten başlayarak Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında bir buçuk milyon Ermeni sürgün edildi, katledildi ya da ölüme yürütüldü. Bu anma gününde, bu acıyı çekenleri ve hayatını kaybedenleri saygıyla anarken, daha insani ve barışçıl bir dünyanın inşasına olan bağlılığımızı yeniliyoruz" ifadeleri yer aldı. "Her yıl 24 Nisan'da, Amerikan ve Ermeni halkları arasındaki güçlü ve süregelen bağları hatırlatıyoruz" diye devam eden açıklamanın sonunda, "Ermeniler ve Türklerin bu acı dolu tarihi kabul edip hesaplaşma çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

Türk Dışişleri Bakanlığı: Trump'ın açıklaması sübjektif anlatıyı temel alıyor Türk Dışişleri Bakanlığı, her yıl bir benzeri kullanılan bu ifadeler için "ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin 24 Nisan 2020 tarihli açıklaması Ermenilerin dogma haline getirmeye çalıştıkları sübjektif anlatıyı temel almaktadır." açıklaması yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şöyle: "İç siyasi mülahazalarla yapılan bu açıklamanın bizim için hiçbir geçerliliği yoktur. Açıklamada serdedilen iddiaları reddediyoruz. Bu açıklamada, aynı dönemde Ermeni isyancılarca katledilen 500 binden fazla Müslümanın acılarının ısrarla görmezden gelindiğini müşahede ediyoruz. Adalet ve hakkaniyetten yoksun bu anlayışın artık değişmesi gereklidir." Bakanlık, her yıl olduğu gibi 1915 olaylarıyla ilgili bir "Ortak Tarih Komisyonu kurulması" önerisini de açıklamada tekrarladı; "Bu öneriyi gündemden düşürmeye yeltenenler ise 1915 olaylarındaki sorumluluklarını unutturmak isteyen radikal Ermenilerdir" ifadelerine yer verdi. Senato ve Temsilciler Meclisi'nde "Ermeni soykırımı tasarısı" kabul edilmişti Bu, Trump'ın göreve geldikten sonra 24 Nisan'la ilgili yaptığı 3. Açıklama. Hem Trump hem de bir önceki ABD Başkanı Barack Obama, her yıl 24 Nisan'da "Meds Yeghern" ifadesini kullanıyor.