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  4. Trump, 2 defa uzaya çıkan milyarder iş adamı Isaacman'i NASA Direktörlüğüne aday gösterdi

Trump, 2 defa uzaya çıkan milyarder iş adamı Isaacman'i NASA Direktörlüğüne aday gösterdi

04.12.2024 23:28
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, milyarder iş adamı Jared Isaacman'i ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Direktörlüğü görevine aday gösterdiğini sosyal medyadan açıkladı. Elon Musk'a yakınlığıyla da bilinen Isaacman daha önce iki defa uzaya çıkmıştı.

Trump, 2 defa uzaya çıkan milyarder iş adamı Isaacman'i NASA Direktörlüğüne aday gösterdi

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kendi yönetiminde NASA'nın idaresi konusunda Isaacman'e güvendiğini belirtti.

Trump, daha önce iki kez uzaya çıkmış olmasıyla tanınan iş adamı Isaacman'in liderliği altında NASA'nın yeni görevlere başarıyla adım atacağını ve kendisinin NASA'yı yeni bir seviyeye çıkaracağına inandığını söyledi.

İlk olarak 2021 yılında milyarder iş adamı Elon Musk'un sahibi olduğu SpaceX'e ait bir roketle uzaya çıkan Isaacman, geçen eylül ayında yine SpaceX roketiyle ikinci kez uzaya çıkmasıyla biliniyor.

"ÇOK TUTKULUYUM"

Trump'ın NASA Direktörlüğü adaylık teklifini kabul ettiğini yazılı bir açıklamayla duyuran Amerikalı iş adamı, "Uzaydan harika gezegenimizi görme onuruna eriştikten sonra Amerika'nın insanlık tarihinin en inanılmaz macerasına öncülük etmesi noktasında çok tutkuluyum." ifadesini kullandı.

Elon Musk'a yakınlığıyla da bilinen Isaacman, Shifts4 adlı ödeme şirketinin kurucusu ve tepe yöneticisi olarak Amerikan kamuoyunda kendine yer edindi. Isaacman'in NASA Direktörü olmak için Senato'dan onay alması gerekiyor.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
NASA trump
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