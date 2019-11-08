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Trump 2 Milyon Dolar Ceza Ödeyecek

08.11.2019 01:01 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, yardım vakfını çıkarları için kötüye kullandığı iddiasıyla açılan davayı kaybetti. Başkan 2 milyon dolarlık cezaya çarptırıldı

Trump 2 Milyon Dolar Ceza Ödeyecek

New York’ta bir mahkeme, Başkan Donald Trump’ın, kendisine ait yardım vakfını çıkarları için kötüye kullandığı iddiasıyla açılan davada bir dizi yardım kuruluşuna 2 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

Yargıç Saliann Scarpulla, Başkan Trump’ın, 2016’daki Iowa ön seçimleri öncesinde muhariplerle ilgili yardım kuruluşları için bağış toplanmasında oynadığı rol nedeniyle Trump Vakfı’ndaki görevini kötüye kullandığı sonucuna vardı.

Scarpulla, Trump’ın vakfı üzerinden para aktarılan etkinliğin, “Başkan Trump’ın siyasi kampanyasına fayda sağlamak” amacıyla tasarlandığını kaydetti.

Yargıç Scarpulla ayrıca, Trump’ın avukatları ve New York başsavcısının geçen ay, Trump Vakfı’nın kapatılması ve kalan 1,7 milyon dolar civarında paranın diğer kar amacı gütmeyen kuruluşlara dağıtılması yönünde vardığı anlaşmaları onayladı.

Söz konusu anlaşmalarda Trump, vakfının fonlarını kötüye kullandığını kabul etmiş, bir yardım galasında şampanya ve spor koleksiyon ürünleri için harcadığı 11 bin 525 bin dolarlık vakıf parasını geri ödemeyi sözü vermişti. Trump, diğer yardım kuruluşlarında yer almasına dair kısıtlamalar getirilmesini de kabul etmişti.

New York Başsavcısı Letitia James, davanın sonucundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunun “yardım kuruluşlarını kişisel kazanç için suistimal edenlerden hesap sorulması adına büyük bir zafer” olduğunu söyledi. James, “Hiç kimse hukukun üstünde değildir, hiçbir işadamı, hiçbir aday ve hatta hiçbir ABD Başkanı” ifadesini kullandı.

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