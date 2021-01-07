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Trump: “20 Ocak’ta Düzenli Bir Geçiş Süreci Olacak”

07.01.2021 12:27 | Son Güncelleme:
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Trump: “20 Ocak’ta Düzenli Bir Geçiş Süreci Olacak”

Başkan Donald Trump, Kongre’nin Seçiciler Kurulu sonucunda 3 Kasım seçimlerini Demokrat Joe Biden’ın kazandığını resmen onaylamasının ardından bir açıklama yayınlayarak, 20 Ocak’ta iktidarın düzenli şekilde devir-tesliminin olacağını belirtti.

Başkan Donald Trump, Kongre’nin Seçiciler Kurulu sonucunda 3 Kasım seçimlerini Demokrat Joe Biden’ın kazandığını resmen onaylamasının ardından bir açıklama yayınlayarak, 20 Ocak’ta iktidarın düzenli şekilde devir-tesliminin olacağını belirtti.

Twitter hesabına geçici süreyle paylaşım engeli getirilen Trump açıklamasını, sosyal medya direktörü Dan Scavino’nun Twitter hesabı üzerinden yaptı. Açıklamasında Trump, “Seçimlerin sonucuna tümden katılmasam da ve gerçekler de beni doğrulasa da, yine de 20 Ocak’ta düzenli bir geçiş süreci olacak” dedi.

Trump, “Sadece yasal oyların sayılmasını sağlamak için mücadelemizi sürdüreceğimizi her zaman söyledim. Bu, başkanlık tarihinin en harika ilk döneminin sonu olsa da, Amerika’yı Tekrar Güçlü Yapmak için verdiğimiz mücadelenin sadece bir başlangıcı” ifadesini kullandı.

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