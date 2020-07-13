"Trump, 2017'de 3 bin kişinin öldüğü kasırgadan sonra 'Porto Riko'yu satalım' dedi"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Porto Riko'da Eylül 2017'de üç bin kişinin öldüğü Maria Kasırgası'ndan sonra, büyük bir yıkımın yaşandığı adayı satışa çıkarmayı önerdiği iddia edildi.

Dönemin İç Güvenlik Bakan Vekili Elaine Duke, New York Times gazetesine açıklamasında "Trump başlarda bir işadamı gibi davranıyordu. (Kasırganın ertesinde) 'elektriği taşerona verebilir miyiz? Adayı satabilir miyiz? Yani bu varlığı elden çıkarabilir miyiz?' diye sordu" dedi.

Duke, sonrasında Trump'ın önerisini hiçbir zaman dikkate almadıklarını söyledi.

Kasırga Porto Riko'yu uzun bir süre elektriksiz bırakmıştı.

'Trump Porto Riko'ya başka para göndermek istemiyor'

2016'da seçilen Donald Trump kasırgadan sonra tahsis ettikleri milyarlarca doların Porto Rikolu yöneticiler tarafından başka amaçlar için kullandığını öne sürmüştü.

Kasım 2018'de Beyaz Saray, kongre yetkililerine Trump'ın artık Porto Riko'ya yardım çalışmaları için kaynak aktarmak istemediğini bildirmişti.

Trump, Maria Kasırgası'nda sonrasında Porto Riko için fazla bir şey yapmadığı eleştirilerine "Burada inanılmaz bir başarı sergilediklerini" söylemişti.