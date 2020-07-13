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"Trump, 2017'de 3 bin kişinin öldüğü kasırgadan sonra 'Porto Riko'yu satalım' dedi"

13.07.2020 12:18 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın Porto Riko'da Eylül 2017'de üç bin kişinin öldüğü Maria Kasırgası'ndan sonra, büyük bir yıkımın yaşandığı adayı satışa çıkarmayı önerdiği iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Porto Riko'da Eylül 2017'de üç bin kişinin öldüğü Maria Kasırgası'ndan sonra, büyük bir yıkımın yaşandığı adayı satışa çıkarmayı önerdiği iddia edildi.

Dönemin İç Güvenlik Bakan Vekili Elaine Duke, New York Times gazetesine açıklamasında "Trump başlarda bir işadamı gibi davranıyordu. (Kasırganın ertesinde) 'elektriği taşerona verebilir miyiz? Adayı satabilir miyiz? Yani bu varlığı elden çıkarabilir miyiz?' diye sordu" dedi.

Duke, sonrasında Trump'ın önerisini hiçbir zaman dikkate almadıklarını söyledi.

Kasırga Porto Riko'yu uzun bir süre elektriksiz bırakmıştı.

'Trump Porto Riko'ya başka para göndermek istemiyor'

2016'da seçilen Donald Trump kasırgadan sonra tahsis ettikleri milyarlarca doların Porto Rikolu yöneticiler tarafından başka amaçlar için kullandığını öne sürmüştü.

Kasım 2018'de Beyaz Saray, kongre yetkililerine Trump'ın artık Porto Riko'ya yardım çalışmaları için kaynak aktarmak istemediğini bildirmişti.

Trump, Maria Kasırgası'nda sonrasında Porto Riko için fazla bir şey yapmadığı eleştirilerine "Burada inanılmaz bir başarı sergilediklerini" söylemişti.

Karayipler'deki Porto Riko adası ABD toprağı olmasına rağmen eyalet statüsüne sahip değil. Porto Riko içişlerinde özerk.

Grönland haritası

Grönland'ı satın almak istedi

Trump'ın geçen yıl Danimarka'dan Grönland Adası'nın satın alınması için danışmanlarına talimat verdiği ortaya çıkmıştı. Danimarka teklifi reddetmişti.

Eski ABD başkanlarından Harry Truman, 1946'da 2,160 milyon kilometre karelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük adası olan, yüzde 81'i buzullarla kaplı Grönland'ı 100 milyon dolara satın almak istemiş, Danimarka'dan olumsuz yanıt almıştı.

Trump'ın Grönland'ı satın alma fikrini, bir yemekte konuklardan birinin Danimarka'nın özerk statüdeki adaya her yıl aktardığı 500 milyon dolarlık kaynağı bulmakta zorlandığını söylemesinden sonra gündeme getirdiği belirtiliyor.

Daha sonra çeşitli vesilelerle konuyu yeniden gündeme getiren Trump'ı, sadece 55 bin kişinin yaşadığı adanın doğal kaynakları ve jeopolitik öneminin cezbettiği öne sürülüyor.

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