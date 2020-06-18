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'Trump 2020 seçimlerinde Çin'den yardım istedi'

DÜNYA HABERLERİ  | 18.06.2020 11:16 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki ulusal güvenlik danışmanı John Bolton Trump'ı bu yılki seçimde yeniden seçilmek için Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'den yardım istemek de dahil olmak üzere yanlış adımlar atmakla suçladı.

'Trump 2020 seçimlerinde Çin'den yardım istedi'

ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki ulusal güvenlik danışmanı John Bolton Trump'ı bu yılki seçimde yeniden seçilmek için Bolton'un yeni kitabının yayınlamasından önce New York Times'a yansıyan alıntısına göre, Trump'ın politika anlaşmazlıkları nedeniyle Eylül ayında görevden aldığı uzun süre
dış politika danışmanı olan Bolton, Trump'ın "sevdiği diktatörlere kişisel kayırmalar" yaparak cezai soruşturmaları durdurmak istediğini de söyledi.

Trump Wall Street Journal ile söyleşisinde Bolton'un açıklamalarına karşılık verdi ve Bolton'u "yalancı" olarak nitelendirdi.

Trump, Fox News ile yaptığı söyleşide Bolton'un kitaba son derece gizli materyaller ekleyerek yasayı çiğnediğini söyledi.

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