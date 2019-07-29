‘Trump 2020’ye kadar Afganistan’daki Asker Sayısını Azaltmak İstiyor’

ABD ve Taleban’ın müzakerelerin yeniden başlamasına hazırlandığı bir dönemde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan açıklama geldi. Pompeo Başkan Trump’ın ABD’de 2020’de yapılacak başkanlık seçimlerine kadar Afganistan’daki asker sayısını azaltmak istediğini söyledi.

Amerikalı diplomatlar aylardır Taleban’la, Afganistan’ın terör gruplarına güvenli bir sığınak haline gelmemesi gibi bir dizi güvenlik güvencesi verilmesi karşılığında yabancı güçlerin Afganistan’dan çekilmesi için bir takvim konusunda uzlaşı sağlamak amacıyla görüşme yürütüyor. Görüşmelerin önümüzdeki ay yeniden başlaması bekleniyor.

ABD’nin Afganistan savaşını Taleban’la müzakere yoluyla sonlandırmaya çalıştığı bir dönemde ülkede iki ABD askeri hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Başkan Trump’ın 2020 başkanlık seçimlerine kadar Afganistan’daki asker sayısını azaltmak istediğini söyledi.

Başkent Washington’da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya 2020 başkanlık seçimleri öncesinde Afganistan’da asker sayısında bir azalma bekleyip beklemediği soruldu. Pompeo, “ABD Başkanı’ndan aldığım direktif bu yönde” dedi.

Pompeo, “Bu konuda net. Bitmek bilmeyen savaşları sonlandırın, asker sayısını azaltın. Sadece bizim asker sayımız değil. Bölgede muharip güçlere genel olarak ihtiyacın azalmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı. Taleban ile yürütülen görüşmelerin Afganistan’da 18 yıldır devam eden savaşı sonlandıracağı konusunda iyimser olduğunu da ifade etti.

Dışişleri Bakanı Pompeo’nun açıklamaları ABD’nin Taleban ile barış müzakerelerinin bir diğer turuna hazırlandığı hassas bir döneme denk geldi. Trump’ın ABD askerlerinin çekilmesine ilişkin takviminin açık edilmesi ABD’nin müzakeredeki pozisyonunu zayıflatabilir.

Washington, Afganistan’ın terör örgütleri için bir sığınak haline gelmemesi dahil olmak üzere bir dizi güvenlik güvencesi karşılığında yabancı güçlerin Afganistan’dan çıkmasını öngören bir anlaşma müzakere etmek istiyor.