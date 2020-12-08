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  4. Trump 2021 Savunma Bütçe tasarısını iptal edeceğini açıkladı

Trump 2021 Savunma Bütçe tasarısını iptal edeceğini açıkladı

08.12.2020 19:43 | Son Güncelleme:
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Trump 2021 Savunma Bütçe tasarısını iptal edeceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, "zayıf" olduğunu belirttiği 2021 Savunma Bütçesi tasarısını Kongreden geçip önüne gelmesi durumunda veto edeceğini açıkladı. Tasarının içinde Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi almasından kaynaklı yaptırım uygulama maddesi de vardı.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin, oldukça zayıf olan ve benim veto edeceğim Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasasına (NDAA) 'hayır' oyu vereceğini umuyorum." ifadesini kullandı.

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Trump, söz konusu tasarının sosyal medya şirketlerine yasal güvence sağlayan bir düzenlemenin iptali, ulusal anıtların korunması, 5G için izin ve yurtdışında asker sayısının azaltılması gibi maddeleri içermesi gerektiğini vurguladı.

ABD Temsilciler Meclisi bugün 2021 Savunma Bütçesi'nin son halini oylayacak. Tasarı buradan geçerse Senatoya gidecek. Senatodan da onay alırsa tasarı yasalaşması için Trump'ın onayına sunulacak.

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM MADDELERİ DE VARDI

Türkiye'nin S-400 savunma sistemi satın alması ABD ile Türkiye arasında gerilim yaratmış ve ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, kısaca CAATSA) kapsamında yaptırımların önünü açmıştı. ABD’de Kongre de Trump’ın herhangi bir yaptırımda bulunmamasına tepki göstermişti. Trump bugünkü açıklamasıyla bir kez daha yaptırımları da kapsayan tasarıyı reddedeceğini açıklamış oldu. (AA)

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