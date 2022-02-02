Trump 2021’de 100 Milyon Dolardan Fazla Bağış Topladı

Federal Seçim Komisyonu’nun Pazartesi günü açıkladığı verilere göre, aldığı bağış miktarı 2021 yılının ikinci yarısında yavaşlamış olsa da, eski Başkan Donald Trump 100 milyon dolardan fazla bağış topladı. Bu bağış miktarının Cumhuriyetçiler’in Kongre’de çoğunluğu elde etme çabalarına yardımcı olabileceği yorumları yapılıyor.

Federal Seçim Komisyonu’na yapılan bildirimlere göre Trump’ın “Save America” adıyla bilinen bağış toplama komitesi, geçtiğimiz yılın Temmuz ve Aralık ayları arasında yaklaşık 23 milyon dolar bağış topladı. Bu rakam 2021 yılının ilk yarısında 62 milyon dolardı.

2020 başkanlık seçimlerini Demokrat Joe Biden karşısında kaybetmesinin üzerinden bir yıl geçen Trump, doğru olmamasına rağmen usulsüzlük iddiasıyla seçimi kaybettiğini ileri sürmeye devam ediyor ve Cumhuriyetçiler arasında popüler olmayı sürdürüyor.

Trump’ın bağış toplama miktarındaki yavaşlama Cumhuriyetçiler’de de endişeye neden oluyor. Petrol sahası hizmeti veren Canary şirketinin CEO’su ve aynı zamanda Cumhuriyetçi Parti’nin tanınmış bağışçılarından olan Dan Eberhart, “Trump Beyaz Saray’dan uzaklaştıkça para toplaması daha da zorlaşıyor gibi görünüyor” diyor.

Trump 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olabileceği yönünde güçlü sinyaller verse de seçim kampanyalarının finansmanı kuralları “Save America” üzerinden toplanan bağışlarla adaylığını finanse etmesini yasaklıyor.

Ancak Trump kendi konuşmalarının ana etkinlik olduğu ve görünürde Cumhuriyetçi adayları desteklediği mitinglere büyük miktarda para harcıyor.

‘‘Save America’’nın mali kayıtlarına göre, 2021 yılının ikinci yarısında etkinlik şirketi Event Strategies’e 1,4 milyon dolardan fazla ödeme yapıldı.

Trump aralarında 6 Ocak 2021 Kongre baskınını kışkırttığı gerekçesiyle kendisinin azledilmesi yönünde Demokratlar’la birlikte oy kullanan Cumhuriyetçiler’e karşı koyan isimlerin de olduğu çok sayıda Cumhuriyetçi adayı destekledi.

Trump’ın ofisi tarafından açıklanan verilere göre 2021 yılını 105 milyon dolar nakitle kapatan “Save America”, benzer amaçlara ve desteklenen adaylara 1,35 milyon dolar katkıda bulundu.

“Save America”nın, Trump döneminin Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows’un üst düzey ortaklarından olduğu Muhafazakar Ortaklık Enstitüsü’ne Temmuz ayında 1 milyon dolar bağışta bulunduğu belirtiliyor.

“MAGA fonu harcamalarının çoğu hukuk giderlerine ayrıldı”

Açıklanan bir başka mali kayda göre, Trump’ın eski seçim kampanyası komitesi olan “Make America Great Again (MAGA) PAC” adıyla bilinen kampanya fonunun yıl sonunda 6,7 milyon dolarlık kaynağı olduğu ve yılın ikinci yarısında harcamalarının çoğunun hukuk giderlerine ayrıldığı belirtiliyor.

Bu kayıtlara göre “Save America’’ ve eski seçim kampanyasının birlikte aynı dönemde Trump’ın mülklerinde kira, yemek hizmeti, toplantı ve konaklamaya 290 bin dolardan fazla para harcadığı belirtiliyor.

Buna ek olarak “Make America Great Again” kampanyasının Trump’ın Florida Palm Beach’teki Mar-a-Lago otelinde kira ve toplantı masrafları için de 52 bin dolardan fazla harcadığı kaydediliyor.

Trump’ın sözcüsü Taylor Budowich toplanan bağışlar konusunda yaptığı açıklamada, eski Başkan’ın hareketinin Kongre seçimleri döneminde tüm hızıyla devam edeceğini ve 2024 başkanlık seçimlerine kadar da ilerleyeceğini söyledi.

Kongre’de çoğunluğu az farkla elinde bulunduran Demokratlar Biden’ın pandemi ve onun ekonomiye etkisinin gölgesinde seçmenler arasında popülaritesinin azaldığı sırada zor bir seçim dönemine hazırlanıyor.

