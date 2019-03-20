Trump, 25-26 Mart'ta Netanyahu'yu ağırlayacak

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu 25-26 Mart'ta Beyaz Saray'da ağırlayacağı bildirildi.

Beyaz Saray'dan, Netanyahu'nun ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Başkan Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netantahu'yu 25 ve 26 Mart tarihlerinde Beyaz Saray'da ağırlayacak." ifadesine yer verildi.

25 Mart’ta yapılacak görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alınacağı, 26 Mart'ta ise Trump'ın Netanyahu'yu Beyaz Saray'da akşam yemeğinde ağırlayacağı kaydedildi.

