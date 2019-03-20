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Trump, 25-26 Mart'ta Netanyahu'yu ağırlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 19:43 | Son Güncelleme

Beyaz Saray: - "Başkan Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 25 ve 26 Mart'ta Beyaz Saray'da ağırlayacak"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu 25-26 Mart'ta Beyaz Saray'da ağırlayacağı bildirildi.

Beyaz Saray'dan, Netanyahu'nun ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Başkan Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netantahu'yu 25 ve 26 Mart tarihlerinde Beyaz Saray'da ağırlayacak." ifadesine yer verildi.

25 Mart’ta yapılacak görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alınacağı, 26 Mart'ta ise Trump'ın Netanyahu'yu Beyaz Saray'da akşam yemeğinde ağırlayacağı kaydedildi.

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ABD abd başkanı donald trump israil İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu

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