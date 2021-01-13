Trump: ‘‘25’nci Madde Riski Benim İçin Sıfır’’

Başkan Donald Trump, Teksas’ta inşa edilmekte olan sınır duvarının bir bölümü önünde yaptığı açıklamada görevden alınması için Anayasa’nın 25’inci ek maddesinin yürürlüğe konmasından endişe duymadığını söyledi.

Trump, yaptığı açıklamada 25’inci maddenin kendisi için ‘‘sıfır risk taşıdığını’’ söyledi.

Trump, 25’inci madde için ‘‘Geri dönerek Joe Biden ve Biden yönetimini bulacak’’ dedi ve ‘‘Bir laf vardır, ne istediğinize dikkat edin’’ ifadesini kullandı.

Trump, ‘‘Azil tezgahı, ülkemizin tarihindeki en büyük ve kötü cadı avının devamı ve Amerika için çok tehlikeli. Bu özellikle de bu hassas dönemde sanıldığından çok daha büyük büyük öfke, bölünme ve acıya neden oluyor’’ diye konuştu.

Temsilciler Meclisi bugün Başkan Yardımcısı Mike Pence’ten Anayasa’nın 25’inci ek maddesi kapsamında yetkilerini kullanarak başkanlık görevini Trump’tan devralmasını istemek için hazırlanan bir tasarıyı görüşüyor. Tasarı Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde akşam saatlerinde oylanacak.