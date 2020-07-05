Trump 4 Temmuz Bağımsızlık Günü konuşmasında 'radikal solu' yenilgiye uğratma sözü verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarında yaptığı konuşmada, Covid-19'a karşı ülkesinde kaydedilen "ilerlemeyi" övdü, ''radikal solu'' yenilgiye uğratma sözü verdi.

Trump, koronavirüs salgınından Çin'i sorumlu tutan ifadelerini de tekrarladı. Trump, 4 Temmuz için yayınladığı video mesajda da "Çin'den gelen bu korkunç vebaya karşı olağanüstü bir zafer yolundayız" diye konuşmuştu.

Son haftalarda ülkeyi saran ırkçılık karşıtı gösterilerde heykellerin hedef alındığını belirten Trump, "onların amacı yıkım" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'ın bahçesinde Amerikan askerlerinin ve sağlık çalışanlarının da katıldığı kutlamada askeri jetlerin uçuşu, paraşütle atlama gibi gösteriler yapılırken, New York Times gazetesi konukların maske ve fiziksel mesafe kurallarını gözetmediğini bildirdi.

ABD'de 4 Temmuz, 1776'da Britanya'dan bağımsızlığını kazandığı gün olarak kutlanıyor.

Trump, "Çok ilerleme kaydettik. Stratejimiz iyi ilerliyor. (Virüs) bir bölgede kayboluyor, başka bir bölgede çirkin yüzünü yeniden gösteriyor. Ama çok şey öğrendik. Alevi nasıl söndüreceğimizi öğrendik" dedi.