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  4. Trump 4 Temmuz Konuşmasında ‘’Radikal Solu’’ Hedef Aldı

Trump 4 Temmuz Konuşmasında ‘’Radikal Solu’’ Hedef Aldı

05.07.2020 05:27 | Son Güncelleme

ABD’nin başkenti Washington, 4 Temmuz Bağımsızlık günü dolayısıyla büyük çaplı kutlamalara sahne oldu. Başkan Donald Trump Beyaz Saray’da yaptığı konuşmada, ‘’radikal solu’’ yenilgiye uğratma sözü verdi

Trump 4 Temmuz Konuşmasında ‘’Radikal Solu’’ Hedef Aldı

ABD’nin başkenti Washington, 4 Temmuz Bağımsızlık günü dolayısıyla büyük çaplı kutlamalara sahne oldu. Başkan Donald Trump Beyaz Saray’da yaptığı konuşmada, ‘’radikal solu’’ yenilgiye uğratma sözü verdi. Trump, ABD’de son dönemde bazı heykelleri kaldırma girişimlerine tepki gösterdi, bunları ‘’ABD’yi yok etmeye yönelik girişimler’’ olarak niteledi.

Dün Rushmore Dağı’ndaki etkinlikteki kullandığı ifadelere benzer tonlar taşıyan konuşmasında Trump, Amerikan değerlerini ‘’solcular, yağmacılar ve provokatörler dahil içerideki düşmanlardan’’ koruyacaklarını vurguladı. Trump, ABD’nin ‘’öfkeli bir çetenin heykellerimizi yıkmasına, tarihimizi silmesine izin vermeyeceğini’’ belirtti.

Konuşmasında ülkede yeniden yükselişe geçen Corona virüsü salgınına değinen Trump, bir kanıt ortaya koymadan, ABD’deki Corona virüsü vakalarının yüzde 99’unun ‘’tamamen zararsız’’ olduğunu söyledi. Trump, salgınla ilgili Çin’i yine hedef alarak, hastalığı kontrol altına almadaki başarısızlığından dolayı Pekin’den ‘’hesap sorulması ‘’ gerektiğini kaydetti.

Trump, Corona virüsüne karşı bir aşının ‘’yıl sonundan çok önce’’ hazır olabileceği öngörüsünde de bulundu.

Washington’daki ‘’Trump’ın Amerika’ya Selamı’’ etkinlikleri kapsamında, son yılların en büyüğü olduğu söylenen bir havai fişek gösterisi ve Savunma Bakanlığı tarafından savaş uçaklarıyla bir uçuş gösterisi de düzenlendi.

İçişleri Bakanı David Bernhardt, bu yılki gösteride 10 bin havai fişeğin kullanılacağını ve bunun ‘’yakın tarihin en büyük havai fişek gösterisi’’ olacağını açıklamıştı. Washington, D.C. Belediye Başkanı Muriel Bowser ise, ülkenin birçok yerinde havai fişek gösterileri iptal edilirken, Trump yönetiminin başkentte büyük etkinlikler düzenleme planlarını, salgın gerekçesiyle alınan mevcut sağlık önlemlerine uymadığını söyleyerek eleştirmişti.

Beyaz Saray’daki törene doktorlar, hemşireler, güvenlik yetkilileri, askeri mensuplar ve yönetimden yetkililerin de aralarında olduğu yüzlerce davetlinin katıldığı bildirildi. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, etkinliğin salgınla ön cephede mücadele edenler ve Amerikan halkının ‘’muazzam cesareti ve ruhuna’’ saygı mahiyetinde düzenlendiğini belirtti.

Washington’da bir yandan 4 Temmuz kutlamaları sürerken, diğer yandan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar da düzenlendi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı başkentte her yıl 4 Temmuz kutlamaları kapsamında halkın toplandığı, National Mall olarak bilinen Kongre binası ile Washington Anıtı arasında yer alan turistik alana yine sabah saatlerinden itibaren insanlar gelmeye başladı. Ancak bu yıl önceki yıllara göre kalabalığın daha küçük olduğu ve birçoğunun maske taktığı gözlendi. Beyaz Saray’daki etkinlikte ise davetlilerin çoğu maske takmadı.

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