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  4. Trump, 4 yıl sonra yeniden Beyaz Saray'da! Biden ile görüştü, o mesaj verildi

Trump, 4 yıl sonra yeniden Beyaz Saray'da! Biden ile görüştü, o mesaj verildi

13.11.2024 23:11
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ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde elde ettiği zaferin ardından 4 yıl sonra ilk kez Beyaz Saray’ı ziyaret ederek Başkan Joe Biden ile bir araya geldi. Görüşmede, iki isim de başkanlık görevinin barışçıl bir şekilde devredileceği konusunda ortak mesaj verdi.

Trump, 4 yıl sonra yeniden Beyaz Saray'da! Biden ile görüştü, o mesaj verildi

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde elde ettiği zaferin ardından 4 yıl sonra ilk kez Beyaz Saray’a geldi. Trump, Beyaz Saray’da Başkan Joe Biden ile bir araya geldi. Başkan Biden, seçim zaferinden ötürü Trump’ı kutladı. Görüşmenin basına açık bölümünde Trump, “Politika zordur ve güzel bir dünya değildir. Ama bugün güzel” dedi.

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"SORUNSUZ BİR GEÇİŞ OLACAK"

Basın mensupları odadan ayrılmadan önce Biden, "Tebrik ederim. Sorunsuz bir geçiş süreci olması konusunda sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

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Trump ise, "Olabildiğince sorunsuz bir geçiş olacak ve bunu gerçekten çok takdir ediyorum” şeklinde cevap verdi.

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Biden, 2024 başkanlık seçimi sürecinde başlangıçta Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Trump’ın rakibi iken sonradan yarıştan çekilme kararı almış ve Demokrat Parti’nin adayı olarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i destekleyeceğini açıklamıştı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Joe Biden
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