Trump 900 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı

Yardım paketi, korona krizi ile mücadeleyi hedefliyor.ABD Başkanı Donald Trump, Kongrede Cumhuriyetçiler ve Demokratların oyları ile kabul edilen korona yardım paketini ve geçici bütçeyi imzaladı. Beyaz Saray'dan Pazar günü yapılan açıklamada, Başkan Trump'ın 900 milyar dolar hacmindeki yardım paketini imzaladığı belirtildi. Trump'ın geçici bütçeyi de imzalaması ile ABD hükümetinin Salı gününden itibaren karşı karşıya kalacağı "Federal makamların işlevsiz duruma düşmesi" de engellenmiş oldu.

Kongrede Cumhuriyetçiler ve Demokratların oyları ile kabul edilen dev yardım paketi, ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlara maddi yardım sağlanmasını, ekonomide yaşanan sıkıntıların aşılması için gereken ivmenin kazandırılmasını ve koronavirüs ile mücadele ile aşı konusundaki çalışmalar için ek kaynak oluşturulmasını öngörüyor.

Başkan Trump, geçen Pazartesi günü kabul edilen yardım paketini eleştirerek yaklaşık bir hafta boyunca imzalamamıştı. Yardım paketini "utanç verici" olarak nitelendiren Trump, özellikle işsizler için yardımların artırılmasını istemiş, ABD vatandaşlarının çoğuna bir kereye mahsus olmak üzere 2 bin dolar yardım yapılmasını önermişti. Ancak yardım paketinde bir kereye mahsus olmak üzere 600 dolar yardım öngörülüyor.