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Trump 900 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı

28.12.2020 11:24 | Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Trump, vatandaşlara yapılacak yardım miktarını az bulduğu için eleştirdiği yaklaşık 900 milyar dolar hacmindeki yardım paketini imzaladı.

Yardım paketi, korona krizi ile mücadeleyi hedefliyor.ABD Başkanı Donald Trump, Kongrede Cumhuriyetçiler ve Demokratların oyları ile kabul edilen korona yardım paketini ve geçici bütçeyi imzaladı. Beyaz Saray'dan Pazar günü yapılan açıklamada, Başkan Trump'ın 900 milyar dolar hacmindeki yardım paketini imzaladığı belirtildi. Trump'ın geçici bütçeyi de imzalaması ile ABD hükümetinin Salı gününden itibaren karşı karşıya kalacağı "Federal makamların işlevsiz duruma düşmesi" de engellenmiş oldu.

Kongrede Cumhuriyetçiler ve Demokratların oyları ile kabul edilen dev yardım paketi, ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlara maddi yardım sağlanmasını, ekonomide yaşanan sıkıntıların aşılması için gereken ivmenin kazandırılmasını ve koronavirüs ile mücadele ile aşı konusundaki çalışmalar için ek kaynak oluşturulmasını öngörüyor.

Başkan Trump, geçen Pazartesi günü kabul edilen yardım paketini eleştirerek yaklaşık bir hafta boyunca imzalamamıştı. Yardım paketini "utanç verici" olarak nitelendiren Trump, özellikle işsizler için yardımların artırılmasını istemiş, ABD vatandaşlarının çoğuna bir kereye mahsus olmak üzere 2 bin dolar yardım yapılmasını önermişti. Ancak yardım paketinde bir kereye mahsus olmak üzere 600 dolar yardım öngörülüyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, vatandaşlara yapılacak yardım miktarının artırılması için Pazartesi günü Temsilciler Meclisinde oylama yapılacağı belirtildi. Ancak önergenin kabul edilmeyeceği tahmin ediliyor. Cumhuriyetçiler, geçen Perşembe günü yapılan oylamada Demokratların bu yöndeki çabalarını reddetmişti. Bunun yanı sıra yardım miktarının artırılması için Senatonun da onayı gerekiyor.

Noel tatilini Florida eyaletindeki Mar-a-Lago tesislerinde geçiren Trump burada yaptığı açıklamada, yeni yasayı korona krizi ile mücadele için imzaladığını belirtti. Trump, böylelikle işsizler için yardımların süresinin uzatıldığını, zorunlu tahliyelerin engellendiğini, kiracılar için yardım sağlandığını, işletmeler için ek krediler verilebileceğini, havayolu şirketlerinde çalışanların işlerine geri dönebileceğini ve aşıların dağıtımı için "önemli ölçüde daha fazla para" ayrıldığını ifade etti.

Yardım süresi Mart'a kadar uzadı

Trump'ın yardım paketini imzalamaması halinde milyonlar Amerikalı işsizlik yardımından mahrum kalma tehdidi ile karşı karşıya bulunuyordu. Korona krizi ile mücadele programı kapsamında yaklaşık 14 milyon vatandaşa ödenen işsizlik yardımının süresi Cumartesi günü sona ermişti. Trump'ın paketi imzalaması ile bu yardımların süresi Mart ayına kadar uzatılmış oldu. Ancak, Trump'ın paketi Pazar günü imzalaması nedeniyle milyonlarca kişinin bu hafta içinde ya hiç yardım alamayacağı ya da yardım miktarının düşük kalacağı belirtiliyor. ABD Kongresi geçen Mart ayında da yaklaşık 2,2 trilyon dolar hacminde dev bir yardım paketini kabul etmişti.

Trump'ın tasarıyı günlerce imzalamaması tepkilere de yol açmıştı. 20 Ocak'ta başkanlık görevini Trump'tan devralmaya hazırlanan Joe Biden, yardım paketinin imzalanmasının "korkunç sonuçları" olacağı konusunda uyarıda bulunmuş ve Trump'ı "sorumsuzlukla" suçlamıştı.

AFP,dpa/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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