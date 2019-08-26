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Trump'a 2020 seçimlerinde yeni rakip

DÜNYA HABERLERİ  | 26.08.2019 06:36 | Son Güncelleme

Cumhuriyetçi eski Kongre üyesi Joe Walsh, 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Partiden başkan adayı olabilmek için mevcut Başkan Donald Trump'a rakip olacağını açıkladı.

Trump'a 2020 seçimlerinde yeni rakip

ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken Cumhuriyetçilerden ikinci isim de Trump'la yarışa giriyor.

2010 yılında Illinois eyaletinden Temsilciler Meclisine giren ancak 2 yıl sonraki seçimlerde aynı başarıyı gösteremeyen Walsh, Cumhuriyetçi Partiden aday adaylığını ABC kanalında katıldığı programda açıkladı.

Trump'ı "yalancı", "bağnaz" ve "beceriksiz" olmakla suçlayan Walsh, kampanya sloganının "Cesur ol" olacağını belirtti.

ANALİSTLER ŞANS VERMİYOR

Siyasi analistler ise ülke genelinde Cumhuriyetçi seçmenler arasındaki desteği yüzde 80'lere ulaşan Trump karşısında Walsh'ın herhangi bir şansının olmayacağını belirtiyor.

Nisan ayında da eski Massachusetts Valisi Bill Weld Cumhuriyetçi Parti içinde Trump'a karşı aday adaylığını açıklamış ancak çok az destek görmüştü.

Öte yandan Demokratlarda Trump'ın karşısına çıkması muhtemel 20 aday arasında devam eden adaylık yarışında eski Başkan Yardımcısı Joe Biden anketlerde önde gözüküyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Joe Walsh Donald Trump

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