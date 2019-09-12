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Trump'a ABD Yüksek Mahkemesinden onay

DÜNYA HABERLERİ  | 12.09.2019 05:03 | Son Güncelleme

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin ülkeye alınan Orta Amerikalı sığınmacı sayısına sınırlandırılma getirilmesi talebini onayladı.

Trump'a ABD Yüksek Mahkemesinden onay

Yüksek Mahkeme tarafından alınan söz konusu karar, Honduras, Guatemala ve El Salvador gibi ülkelerden sığınmacı alınmasını engelleyeceği sözü veren Trump için zafer olarak nitelendirildi.

Ayrıca karara göre, Orta Amerika ülkelerinde yaşayan ancak ikinci bir ülke üzerinden ABD'ye giriş yaparak sığınma başvurusunda bulunan göçmenlerin de reddedileceği kaydedildi.

Karara dair sevincini Twitter'dan paylaşan Trump, "Sınır ilticasında Büyük bir ABD Yüksek Mahkemesi Kazanımı!" ifadelerini kullandı.

Başkanlık kampanyası zamanında ABD'ye yapan iltica ve göçmenlik akımını büyük ölçüde bitireceği sözü veren Trump, Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.

Bu kararın ABD yasalarına ve insan haklarına aykırı olduğu tartışılırken, federal temyiz mahkemesi, Trump'ın iltica başvurusu yapan göçmenleri Meksika'da bekletmesinin kanuna uygun olduğuna karar verdi.

Yüksek Mahkeme'nin yeni kararıyla, söz konusu ülkelerden gelen göçmen ve sığınmacı alımında büyük bir düşüş yaşanacak. (AA)

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