Trump'a açık açık beceriksiz demişti! İngiltere'de büyük kriz!

Daily Mail gazetesinin pazar edisyonu Mail On Sunday'de bugün yayımlanan haberde Darroch'un diplomatik yazışmaları olduğu öne sürülen metinler yayımlanmış, İngiliz Dışişleri Bakanlığı haberi yalanlamamıştı.

Darroch'un "bulunduğu göreve hiçbir şekilde uygun olmadığını" savunan Farage, Büyükelçi hakkında "(Görevden) Ne kadar çabuk giderse o kadar iyi olur." görüşünü paylaştı.

Raporların basına sızdırılmasını "çok ciddi bir ihlal" olarak değerlendiren Tugendhat, olayla ilgili soruşturma açılarak sorumluların cezalandırılması çağrısında bulundu.

"Diplomatlar güvenli şekilde iletişim kurabilmelidir." ifadesini kullanan Tugendhat, "Büyükelçinin görevi İngiliz halkının çıkar ve isteklerini temsil etmektir, ABD'nin hassasiyetlerini değil." diye konuştu.

Haberde Darroch'un ABD Başkanı ile ilgili "Trump yönetiminin esasen daha normal, daha az işlevsiz, daha az tahmin edilemez, daha az hizipçi, diplomatik olarak da daha az sakar ve beceriksiz olacağına inanmıyoruz." ifadeleri yer alıyordu.

Trump yönetimindeki Beyaz Saray'ın "yetkin" olarak görüleceğini düşünmediğini kaydeden Darroch, ayrıca mevcut idarenin "utanç içinde sona ermesine yol açabilecek bir şeylerin ortaya çıkabileceği" değerlendirmesinde bulunuyordu.

Darroch, İngiltere ile ABD'nin iklim değişikliği, basın özgürlüğü ve ölüm cezası gibi konulardaki görüş ayrılıklarının öne çıkacağı görüşünü de paylaşıyordu.

OLAYLI ZİYARETLER

ABD Başkanı Donald Trump, görev süresi içinde İngiltere'yi iki kez ziyaret etti. Trump son ziyaretini geçen ay Kraliçe II. Elizabeth'in resmi konuğu olarak gerçekleştirdi.

Ziyaretlere karşı geniş kamuoyunun oluştuğu İngiltere'de, bunları engellemeye dönük dilekçeye 2 milyona yakın imza atılırken, aralarında Avam Kamarası Başkanı John Bercow ile ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn'in de bulunduğu siyasetçiler Kraliçe II. Elizabeth'in Trump onuruna verdiği yemeği boykot etmişti.