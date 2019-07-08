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Trump'a açık açık beceriksiz demişti! İngiltere'de büyük kriz!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.07.2019 03:36 | Son Güncelleme

Avam Kamarası Dışişleri Komisyonu Başkanı Tom Tugendhat, ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili raporları basına sızan İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch'a sahip çıkarak "Büyükelçinin görevi İngiliz halkının çıkar ve isteklerini temsil etmektir, ABD'nin hassasiyetlerini değil." dedi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch’un ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili raporlarının basına sızmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Trump'a açık açık beceriksiz demişti! İngiltere'de büyük kriz!

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Tugendhat, basına sızan raporlarında Trump'ı "beceriksiz" şeklinde niteleyen Büyükelçi Darroch'u savundu.

"Diplomatlar güvenli şekilde iletişim kurabilmelidir." ifadesini kullanan Tugendhat, "Büyükelçinin görevi İngiliz halkının çıkar ve isteklerini temsil etmektir, ABD'nin hassasiyetlerini değil." diye konuştu.

Raporların basına sızdırılmasını "çok ciddi bir ihlal" olarak değerlendiren Tugendhat, olayla ilgili soruşturma açılarak sorumluların cezalandırılması çağrısında bulundu.

FARAGE'DAN DARROCH'A TEPKİ

AB Başkanı Trump'ın "yakın dostum" şeklinde hitap ettiği Brexit Partisinin aşırı sağcı lideri Nigel Farage, Büyükelçi Darroch'u eleştirdi.

Darroch'un "bulunduğu göreve hiçbir şekilde uygun olmadığını" savunan Farage, Büyükelçi hakkında "(Görevden) Ne kadar çabuk giderse o kadar iyi olur." görüşünü paylaştı.

Daily Mail gazetesinin pazar edisyonu Mail On Sunday'de bugün yayımlanan haberde Darroch'un diplomatik yazışmaları olduğu öne sürülen metinler yayımlanmış, İngiliz Dışişleri Bakanlığı haberi yalanlamamıştı.

Haberde Darroch'un ABD Başkanı ile ilgili "Trump yönetiminin esasen daha normal, daha az işlevsiz, daha az tahmin edilemez, daha az hizipçi, diplomatik olarak da daha az sakar ve beceriksiz olacağına inanmıyoruz." ifadeleri yer alıyordu.

Trump yönetimindeki Beyaz Saray'ın "yetkin" olarak görüleceğini düşünmediğini kaydeden Darroch, ayrıca mevcut idarenin "utanç içinde sona ermesine yol açabilecek bir şeylerin ortaya çıkabileceği" değerlendirmesinde bulunuyordu.

Darroch, İngiltere ile ABD'nin iklim değişikliği, basın özgürlüğü ve ölüm cezası gibi konulardaki görüş ayrılıklarının öne çıkacağı görüşünü de paylaşıyordu.

OLAYLI ZİYARETLER

ABD Başkanı Donald Trump, görev süresi içinde İngiltere'yi iki kez ziyaret etti. Trump son ziyaretini geçen ay Kraliçe II. Elizabeth'in resmi konuğu olarak gerçekleştirdi.

Ziyaretlere karşı geniş kamuoyunun oluştuğu İngiltere'de, bunları engellemeye dönük dilekçeye 2 milyona yakın imza atılırken, aralarında Avam Kamarası Başkanı John Bercow ile ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn'in de bulunduğu siyasetçiler Kraliçe II. Elizabeth'in Trump onuruna verdiği yemeği boykot etmişti.

Her iki ziyarette de başkent Londra'da yüz binlerce kişi Trump'a karşı yürümüştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch’un ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili raporlarının basına sızmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch'un ABD Başkanı Donald Trump'ı "beceriksiz" diye nitelendirdiği raporlarının basına sızmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’nin haberine göre, Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Darroch'un Trump'la ilgili raporlarının basına sızdırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını doğruladı.

Soruşturma kararı, Avam Kamarası Dışişleri Komisyonu Başkanı Tom Tugendhat'ın olayı "çok ciddi bir ihlal" olarak değerlendirmesinin ve sorumluların cezalandırılması çağrısında bulunmasının ardından geldi.

Tugendhat, basına sızan raporlarında Trump'ı "beceriksiz" şeklinde niteleyen Büyükelçi Darroch'u savunmuş, "Büyükelçinin görevi İngiliz halkının çıkar ve isteklerini temsil etmektir, ABD'nin hassasiyetlerini değil." değerlendirmesini yapmıştı.

RAPORLAR

Daily Mail gazetesinin pazar edisyonu Mail On Sunday'de yer alan haberde, Darroch'un diplomatik yazışmaları olduğu öne sürülen metinler yayımlanmış, İngiltere Dışişleri Bakanlığı söz konusu haberi yalanlamamıştı.

Haberde, Darroch'un ABD Başkanı ile ilgili "Trump yönetiminin esasen daha normal, daha az işlevsiz, daha az tahmin edilemez, daha az hizipçi, diplomatik olarak da daha az sakar ve beceriksiz olacağına inanmıyoruz." ifadeleri yer almıştı.

Trump yönetimindeki Beyaz Saray'ın "yetkin" olarak görüleceğini düşünmediğini kaydeden Darroch, ayrıca mevcut idarenin "utanç içinde sona ermesine yol açabilecek bir şeylerin ortaya çıkabileceği" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Darroch, İngiltere ile ABD'nin iklim değişikliği, basın özgürlüğü ve ölüm cezası gibi konulardaki görüş ayrılıklarının öne çıkacağı görüşünü de paylaşmıştı. (AA)

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