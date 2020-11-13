Trump'a bir darbe daha: Seçim hilesine dair hiçbir kanıt yok

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimlerini Demokrat Partili Joe Biden açık ara kazanmış gözükmesine rağmen, hile yapıldığında ısrar eden Başkan Donald Trump, son olarak bir oylama aleti üreticisinin ülke çapında kendisine verilmiş 2.7 milyon oyu sildiğini ve Pennsylvania eyaletinde kendisine verilen oyların Biden'a yazıldığını iddia etti. Bunun üzerine ABD'nin federal ve eyalet düzeyinde en önemli seçim yetkilileri ortak bir açıklama yapma gereği hissetti.

FEDERAL DEVLET VE EYALET KURUMLARININ ORTAK AÇIKLAMASI

Bir numaralı federal seçim güvenlik kurumu olan Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Kurumu'na (CISA) bağlı kamu-özel ortaklığındaki Seçim Altyapısı Hükümet Koordinasyon Kurulu, Trump'ın hile iddialarını reddeden bir açıklama yayımlayarak "3 Kasım 2020 seçimleri Amerikan tarihinin en güvenli seçimleriydi" dedi.

'Seçimlerimizin güvenliği ve bütünlüğüne son derece güven duyuyoruz'

Seçim yetkililerinin ortak açıklamasında "Herhangi bir oylama sisteminin oyları sildiğine veya kaybettiğine, oy değiştirdiğine veya herhangi bir şekilde tehlikeye attığına dair hiçbir kanıt yok" vurgusu yapılarak şöyle devam edildi: