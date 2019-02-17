HABER

Trump'a bir darbe de Nauert'ten! Adaylıktan çekildi!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.02.2019 06:21 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği adaylığından çekildiği belirtildi.

Trump'a bir darbe de Nauert'ten! Adaylıktan çekildi!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği adaylığından çekildiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, yaptığı yazılı açıklamada, Nauert'in BM Daimi Temsilciliğine adaylıktan çekilmesine ilişkin ifadelerine yer verdi.

ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Buna göre Nauert, BM Daimi Temsilciği pozisyonuna kendisini aday gösterdiği için Başkan Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya teşekkür etti. Nauert, çekilme kararına ilişkin, "Son iki ay ailem için çok yorucu oldu. Bu sebeple ailemin yararına adaylıktan çekiliyorum." ifadesini kullandı.

Nauert, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olarak Trump yönetimi altında görev yapmaktan onur duyduğunu belirterek, Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına da teşekkür etti.

"KARARINA SAYGI DUYUYORUM"

Bakan Pompeo da Nauert'in kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Heather Nauert, ekibimin kıdemli bir üyesi olarak görevlerini mükemmel şekilde yerine getirdi. ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçiliği adaylığından çekilme kararına saygı duyuyorum. Heather'a gelecekteki tüm girişimlerinde başarılar diliyor ve kendisinin aldığı her rolde bu ulusun büyük bir temsilcisi olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ülkesinin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine aday gösterdiği Nauert için "Çok yetenekli, çok akıllı, çok hızlı ve bence herkes tarafından saygı görecek.'' ifadesini kullanmıştı, fakat Daimi Temsilcilik pozisyonuna gelmesi için ABD Senatosunca onaylanması gereken Nauert, "siyasi tecrübesizlik" gerekçesiyle eleştiriliyordu. (AA)

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Gece kulübünü kana buladılar: Çok sayıda ölü var!Gece kulübünü kana buladılar: Çok sayıda ölü var!
Trump'a büyük şok! En yakınındaki isim sorgulandı!Trump'a büyük şok! En yakınındaki isim sorgulandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Heather Nauert Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Donald Trump

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcıyla yeni evlenen seksi modelden şaşırtan itiraf

Ünlü şarkıcıyla yeni evlenen seksi modelden şaşırtan itiraf

Kırmızı isyanı! 'VAR 16. dakikada gelmiş'

Kırmızı isyanı! 'VAR 16. dakikada gelmiş'

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Trump, 'ulusal acil durum' ilan edecek

Trump, 'ulusal acil durum' ilan edecek

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

Gündemi sarsan açıklama! Açık açık tehdit ettiler!

Gündemi sarsan açıklama! Açık açık tehdit ettiler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meksika’da gece kulübüne silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var!

Gece kulübünü kana buladılar: Çok sayıda ölü var!

Donald Trump'a büyük şok! Savcı, en yakınındaki ismi sorguladı!

Trump'a büyük şok! En yakınındaki isim sorgulandı!

Rusya'da üniversite binası çöktü: 21 kişi enkaz altında kaldı

Rusya'da bina çöktü! Çok sayıda kişi enkaz altında

ABD'nin 'Suriye'den çekilmeme' planı! 'Biz oyun kurmazsak Türkiye girer!'

ABD'li senatörden Türkiye çıkışı!

ABD'de silahlı saldırı: 5 kişi öldü, 5 polis yaralandı

ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

Trump, David Satterfield'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi

Trump, Türkiye Büyükelçisi adayını açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.