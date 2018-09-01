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Trump'a büyük şok! ABD'lilerin yüzde 60'ı Trump'tan memnun değil

DÜNYA HABERLERİ  | 01.09.2018 00:22 | Son Güncelleme

ABD’de Başkan Donald Trump’tan memnun olmayan seçmenlerin oranının yüzde 60’ı bulduğu belirtildi.

Trump'a büyük şok! ABD'lilerin yüzde 60'ı Trump'tan memnun değil

Washington Post gazetesi ile ABC News tarafından yapılan ankette, ABD'li seçmenin yarısından fazlasının Trump’a karşı olduğu ortaya çıktı. Anketteki "Donald Trump'ın başkan olarak yaptığı görevi beğeniyor musunuz?" sorusuna, ABD'lilerin yüzde 60'ı "hayır" cevabını verirken, "evet" cevabını verenlerin sayısı yüzde 36'da kaldı.

Anket, 26 -29 Ağustos'ta, Trump’ın eski kampanya müdürü Paul Manafort’un vergi ve banka sahtekarlığı suçundan yargılandığı ve Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in Trump’ın cinsel ilişki yaşadığı kadınları susturmak için yasa dışı ödeme yaptığını kabul ettiği haftanın ardından yapıldı.

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SUÇ İŞLEMİŞTİR DİYENLER YÜZDE 61

"Cohen’i para ödemesi için yönlendirdiyse Trump suç işlemiştir" diyenlerin oranı yüzde 61 iken, "suç işlemedi" diyenlerin oranı yüzde 31 oldu.

Trump'ın yargılanarak görevinden azledilmesi için katılımcıların yüzde 49’u Kongre’nin süreci başlatması gerektiğini ifade ederken yüzde 46’sı ise sürecin başlatılmasına karşı çıktı.

Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesi konusunda da katılımcıların yüzde 63’u soruşturmayı desteklediğini belirtti. Katılımcıların yüzde 53’ü Trump’ın, Özel Savcı Robert Mueller’in soruşturmasını engellemeye çalıştığını, yüzde 35’i ise engellemediğini kaydetti.

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Mueller’in yürüttüğü soruşturmayı destekleyenlerin oranı yüzde 63'ü bulurken, soruşturmaya karşı çıkanlar yüzde 29’da kaldı.

Ulusal düzeyde rastgele seçilen 1003 yetişkinin yanıtladığı anketin yanılma payının yüzde 3,5 olduğu kaydedildi.

AA

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
göreceğizzzz hikaye okumayın
Orası türkiye degil bu algılarınız pek para etmez abdde rtede trumpun başka versiyonu allah sonumuzu hayır etsin
senin halkın daha seni sevmiyor. İnşallah ülkelerinde darbe olur iç savaş olur
Dürüstlük önemli yalan inkar eninde sonunda patlak verir kimse özel değildir insan sahip olduğu gerçek onuru İlahi adaletin iradesi aracılığı ile koruyabilir eğer ilahi adalet bir insana bir vakit vermişse oda işleri yoluna koymamışsa elbet o kişi alçaltılacaktır çünkü tüm hükümranlıkların başı Allah’tır insan ise sadece insandır kurnazlık ile saflığı harmanlarsan ordan bilgelik çıkar sadece kurnazlık edersek alçaltılacağımız kesindir.
bu zamana kadae parayla gelmiş torpille gelmiştir bu
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