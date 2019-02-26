Trump’a cinsel taciz davası

Alva Johnson, Florida’da bir bölge mahkemesinde açtığı davada, yaşandığı iddia ettiği olayın, Trump’ın “kadınlara karşı tacizkar davranış şeklinin bir parçası” olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, suçlamayı “saçma olarak niteledi. Sanders, “Böyle bir şey asla olmadı ve çok güvenilir nitelikte birden fazla görgü tanığının ifadesine de doğrudan ters düşüyor” dedi.

Trump başka kadınların da kendisine yönelik zorla öpme va taciz suçlamalarını reddetmişti.

Bu son açılan davada da olayın 24 Ağustos 2016’da bir miting öncesinde kampanyaya ait RV tipi aracın içerisinde yaşandığı öne sürülüyor. İddiaya göre “Trump, Johnson’ı elinden kavradı ve kadın çalışana nefesini hissettirecek kadar yaklaştı, Johnson öpmekten kaçınmak için yüzünü çevirdi ancak Trump yine de ağzının kenarından onu öpmeyi başardı.”

İddianamade, Johnson’ın “şaşırdığı ve kendisini küçük düşürülmüş hissettiği” belirtildi.

Dava dosyasına göre, Trump’ın önde gelen destekçilerinden dönemin Florida Adalet Bakanı Pam Bondi ve seçim kampanyasının Florida direktörü Karen Giorno da o esnada araçtaydı. İkisi de davayı ilk duyuran Washington Post’a, uygunsuz herhangi bir şey görmediklerini söyledi.