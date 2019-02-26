HABER

Trump’a cinsel taciz davası

26.02.2019 09:35 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın geçmişte seçim kampanyasında görev alan bir kadın, 2016’da Florida eyaletinin Tampa kentindeki bir mitingde kendisini rızası dışında öptüğünü öne sürdüğü Trump’a dava açtı.

Trump’a cinsel taciz davası

Alva Johnson, Florida’da bir bölge mahkemesinde açtığı davada, yaşandığı iddia ettiği olayın, Trump’ın “kadınlara karşı tacizkar davranış şeklinin bir parçası” olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, suçlamayı “saçma olarak niteledi. Sanders, “Böyle bir şey asla olmadı ve çok güvenilir nitelikte birden fazla görgü tanığının ifadesine de doğrudan ters düşüyor” dedi.

Trump başka kadınların da kendisine yönelik zorla öpme va taciz suçlamalarını reddetmişti.

Bu son açılan davada da olayın 24 Ağustos 2016’da bir miting öncesinde kampanyaya ait RV tipi aracın içerisinde yaşandığı öne sürülüyor. İddiaya göre “Trump, Johnson’ı elinden kavradı ve kadın çalışana nefesini hissettirecek kadar yaklaştı, Johnson öpmekten kaçınmak için yüzünü çevirdi ancak Trump yine de ağzının kenarından onu öpmeyi başardı.”

İddianamade, Johnson’ın “şaşırdığı ve kendisini küçük düşürülmüş hissettiği” belirtildi.

Dava dosyasına göre, Trump’ın önde gelen destekçilerinden dönemin Florida Adalet Bakanı Pam Bondi ve seçim kampanyasının Florida direktörü Karen Giorno da o esnada araçtaydı. İkisi de davayı ilk duyuran Washington Post’a, uygunsuz herhangi bir şey görmediklerini söyledi.

Maddi tazminat talebinde bulunan Johnson’ın, Trump’la yaşadığını öne sürdüğü olay günü gözyaşları içinde partnerini ve anne-babasını aradığı belirtildi. Johnson, kampanyadaki diğer çalışanların Giorno’nun olayı anlatmasından sonra öpmeyle alakalı şakalar yaptığını söyledi.

Reuters’a göre, Johnson’ın avukatı Hassan Zavareei, telefonda verdiği mülakatta, Beyaz Saray’ın yalanlamasını reddetti ve görgü tanıklarını ifadelerinin güvenilir olmadığını savundu.

Hassan, Alabama eyaletinde yaşayan dört çocuk annesi 43 yaşındaki kadının mülakat vermeye hazır olmadığını ve dava yüzünden ailesinin güvenliğinden endişe ettiğini belirtti.

İddianameye göre ayrıca, Johnson kampanya ekibindeki nadir kadın ve Afrikalı-Amerikalı çalışanlardan biri olarak ayrımcılığa uğradığını, diğerlerinden daha az kazandığını ve “ırkçı ve cinsel ayrımcı davranışlara” maruz kaldığını öne sürdü.

Korkutan görüntü! Bu kez yeşil yağdıKorkutan görüntü! Bu kez yeşil yağdı
Avustralya Kardinali cinsel tacizden suçlu bulunduAvustralya Kardinali cinsel tacizden suçlu bulundu
Sicilya'daki NATO tatbikatı başladı!Sicilya'daki NATO tatbikatı başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trump cinsel taciz

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

Azra Akın, bebeğinin fotoğrafını ilk defa paylaştı

Azra Akın, bebeğinin fotoğrafını ilk defa paylaştı

Acun bombayı patlattı! O isim geri döndü!

Acun bombayı patlattı! O isim geri döndü!

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

'Esad'ın zindanlarında yanan cesetlerin kokusunu alırdık'

'Esad'ın zindanlarında yanan cesetlerin kokusunu alırdık'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avustralya Kardinali cinsel tacizden suçlu bulundu

Avustralya Kardinali cinsel tacizden suçlu bulundu

Sicilya'daki NATO tatbikatı başladı!

Sicilya'daki NATO tatbikatı başladı!

Cevad Zarif'in istifasına Esad'ın ziyareti mi neden oldu?

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

ABD Başkanı Trump ile görüşecek olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Vietnam'da

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Junker’i konuşma yaparken eşi aradı! Tüm salonu güldüren an!

Junker’i konuşma yaparken eşi aradı! Tüm salonu güldüren an!

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif istifa etti

Ülke şokta! Dışişleri Bakanı istifa etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.