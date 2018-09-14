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Trump'a darbe üstüne darbe

DÜNYA HABERLERİ  | 14.09.2018 12:18 | Son Güncelleme

ABD'de 2016 seçimlerinde Trump'ın kampanya müdürlüğünü yapan Paul Manafort'un Özel Savcı Robert Mueller'le anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Manafort, geçtiğimiz ay hakkındaki başka bir dosyadan 8-10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Manafort'un savcılıkla anlaşmaya gitmesinin, ara seçimlere 2 ay kala Trump yönetimine büyük bir darbe olabileceği belirtiliyor

Trump'a darbe üstüne darbe

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasının başında bulunan Paul Manafort'un Özel Savcı Robert Mueller'le 'itiraf' anlaşması yapmaya yakın olduğu iddia edildi.

Reuters haber ajansının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, geçtiğimiz ay yargılandığı davada 8 ayrı suçtan suçlu bulunan Manafort'un ikinci bir dava sürecinden kaçmak için savcılıkla anlaşmaya varmak üzere olduğu belirtildi.

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Manafort'un savcılıkla işbirliğinin, Mueller'in yürüttüğü 2016 seçimlerine Rusya'nın müdahalesi ve Kremlin ile Trump arasında gizli bir anlaşma olduğu iddialarıyla ilgili soruşturmayı kapsayıp kapsamayacağı ise henüz bilinmiyor.

Manafort'un Washington'daki mahkemede, kara para aklama, ABD'yi dolandırma ve Ukrayna'daki Rusya yanlısı politikacılar için lobi çalışmaları yapma suçlamalarıyla yargılanması bekleniyordu.

Manafort geçtiğimiz ay Virginia'da yargılandığı davada 8-10 yıl arası hapis cezasına çarptırılmıştı. Trump'ın 2016 seçim kampanyasında 3 ayı kampanya müdürü olarak olmak üzere 5 ay görev yapan Manafort, Ukrayna'daki Rusya yanlısı partiden ödeme aldığı yönünde haberlerin çıkmasının ardından görevinden istifa etmişti.

Manafort, 2016'da Trump Tower'da bazı Rus vatandaşlarıyla Trump kampanyasında isimlerin gerçekleştirdiği toplantıda da yer alan isimlerden biriydi. Toplantıda Rusların, Trump'ın rakibi Hillary Clinton hakkında 'kirli' bilgi vermeyi önerdiği öne sürülmüştü. Trump karşıtları bu toplantının, Kremlin ile Trump arasında gizli bir anlaşma olduğunun kanıtı olduğunu savunmıştı.

Geçtiğimiz ay Manafort yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılırken, Trump'ın eski kişisel avukatı Michael Cohen hakkındaki suçlamalarla ilgili savcılıkla işbirliğine gitme kararı almış, bunun ardından konuyu Twitter hesabından değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, "Michael Cohen'in aksine o, bir anlaşma almak için hikayeler uydurmayı reddetti. Bu cesur adama büyük saygı duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'de Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde Manafort'un savcılıkla işbirliğine gitmesinin Trump için büyük bir darbe daha anlamına gelebileceği ifade ediliyor.

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