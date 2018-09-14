Trump'a darbe üstüne darbe

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasının başında bulunan Paul Manafort'un Özel Savcı Robert Mueller'le 'itiraf' anlaşması yapmaya yakın olduğu iddia edildi.

Reuters haber ajansının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, geçtiğimiz ay yargılandığı davada 8 ayrı suçtan suçlu bulunan Manafort'un ikinci bir dava sürecinden kaçmak için savcılıkla anlaşmaya varmak üzere olduğu belirtildi.

Manafort'un savcılıkla işbirliğinin, Mueller'in yürüttüğü 2016 seçimlerine Rusya'nın müdahalesi ve Kremlin ile Trump arasında gizli bir anlaşma olduğu iddialarıyla ilgili soruşturmayı kapsayıp kapsamayacağı ise henüz bilinmiyor.

Manafort'un Washington'daki mahkemede, kara para aklama, ABD'yi dolandırma ve Ukrayna'daki Rusya yanlısı politikacılar için lobi çalışmaları yapma suçlamalarıyla yargılanması bekleniyordu.

Manafort geçtiğimiz ay Virginia'da yargılandığı davada 8-10 yıl arası hapis cezasına çarptırılmıştı. Trump'ın 2016 seçim kampanyasında 3 ayı kampanya müdürü olarak olmak üzere 5 ay görev yapan Manafort, Ukrayna'daki Rusya yanlısı partiden ödeme aldığı yönünde haberlerin çıkmasının ardından görevinden istifa etmişti.