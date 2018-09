'Trump'a karşı için iki koldan başkanlık yürütüyoruz' açıklaması

Yetkili, 'Trump yönetimi içindeki direnişin parçasıyım' başlıklı yorum makalesinde 'Trump gidene veya görevden alınana kadar gündemini ve ülke için kötü sonuçlar doğurabilecek eğilimlerini sessizce engellemek için çalıştıklarını' yazıyor.

Makaleyi yazan yetkilinin adı açıklanmasa da Cumhuriyetçilerden ve yönetim içindeki 'direniş'ten olduğunu şu sözlerle ifade ediyor: "Biliyorum, çünkü ben de onlardan biriyim. Daha açık olmak gerekirse, bizimkisi soldan çıkan bir 'direniş' değil. Biz yönetimin başarılı olmasını istiyoruz.

"(…) Bir Cumhuriyetçi olarak seçilmiş olsa da Başkan, muhafazakârların benimsediği özgür akıl, serbest pazarlar ve özgür halk ideallerine yakınlık göstermiyor."

Trump, New York Times gazetesinde yayımlanan makale için 'korkakça' dedi ve yetkiliye sayfalarını açan New York Times'ı da eleştirdi. Trump, "Bu kişi gerçekse, Ulusal Güvenlik gerekçesiyle New York Times bu kişiyi ihbar etmeli" dedi.

Makale, kıdemli gazeteci Bob Woodward'ın Beyaz Saray'da Trump'ın kararlarının engellenmesi için çevrilen entrikaları anlattığı kitabın bölümlerinin Washington Post gazetesinde paylaşılmasından bir gün sonra yayımlandı.