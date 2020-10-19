Trump'a kötü haber! ABD'de anketler Biden'ı gösteriyor

ABD'de başkanlık seçimlerine son iki hafta kaldı ve ülkede seçmenler gerek posta yoluyla gerek oy kullanma merkezlerine giderek oylarını kullanmaya başladı.

Bu süreçte sokağın nabzını tutan medya kuruluşları ve anket şirketleri de yaptıkları ortak anketlerle seçimlerin sonuçlarını tahmin etmeye çalışıyor.

2016 başkanlık seçimlerine haftalar kala Demokrat Hillary Clinton'un seçimi yüzde 4 önde bitireceğini tahmin eden anketler bu yıl da Biden'ın en az 5, en çok 12 puan farkla seçimleri alacağını gösteriyor.

IBD/TIPP: BIDEN İLE TRUMP ARASINDAKİ FARK YÜZDE 5,2

ABD'de "Inverstor's Business Daily" (IBD) medya kuruluşu ile "Technometrica Siyaset ve Politika Enstitüsünün" (TIPP) 12 Ekim'de düzenlediği ortak ankette, Biden'ın Trump'a 5,2 puan fark atacağı öngörüldü.

Ankette, Biden'a desteğin bir önceki ankete göre yüzde 51,9'dan 49,6'ya düştüğü gözlemlenirken Trump'a desteğin ise yüzde 43,4'ten yüzde 44,4'e çıktığı belirtildi.

Ankette bağımsız adaylar Jo Jorgensen'e yüzde 2,3 Howie Hawkins'e yüzde 0,9 oranında destek söz konusu olduğu öngörüldü.