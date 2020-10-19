HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump'a kötü haber! ABD'de anketler Biden'ı gösteriyor

Trump'a kötü haber! ABD'de anketler Biden'ı gösteriyor

DÜNYA HABERLERİ  | 19.10.2020 20:52 | Son Güncelleme

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde anketler eski Başkan Yardımcısı ve Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın, rakibi mevcut Başkan Cumhuriyetçi Donald Trump'a ortalama 8 puan fark atacağını gösteriyor.

Trump'a kötü haber! ABD'de anketler Biden'ı gösteriyor

ABD'de başkanlık seçimlerine son iki hafta kaldı ve ülkede seçmenler gerek posta yoluyla gerek oy kullanma merkezlerine giderek oylarını kullanmaya başladı.

Bu süreçte sokağın nabzını tutan medya kuruluşları ve anket şirketleri de yaptıkları ortak anketlerle seçimlerin sonuçlarını tahmin etmeye çalışıyor.

2016 başkanlık seçimlerine haftalar kala Demokrat Hillary Clinton'un seçimi yüzde 4 önde bitireceğini tahmin eden anketler bu yıl da Biden'ın en az 5, en çok 12 puan farkla seçimleri alacağını gösteriyor.

IBD/TIPP: BIDEN İLE TRUMP ARASINDAKİ FARK YÜZDE 5,2

ABD'de "Inverstor's Business Daily" (IBD) medya kuruluşu ile "Technometrica Siyaset ve Politika Enstitüsünün" (TIPP) 12 Ekim'de düzenlediği ortak ankette, Biden'ın Trump'a 5,2 puan fark atacağı öngörüldü.

Ankette, Biden'a desteğin bir önceki ankete göre yüzde 51,9'dan 49,6'ya düştüğü gözlemlenirken Trump'a desteğin ise yüzde 43,4'ten yüzde 44,4'e çıktığı belirtildi.

Ankette bağımsız adaylar Jo Jorgensen'e yüzde 2,3 Howie Hawkins'e yüzde 0,9 oranında destek söz konusu olduğu öngörüldü.

ABC/WAPO: TRUMP YÜZDE 42, BIDEN YÜZDE 54

ABC televizyonu ile Washington Post gazetesinin 10 Ekim'de başlattığı ulusal anketinde ise Biden ile Trump arasındaki fark 12 puan civarında gözlemlendi.

Ankette kadınlar arasında Biden'a desteğin yüzde 59 olduğu gözlemlendi, Trump yönetiminin yeni tip koronavisü (Kovid-19) salgını ile mücadelesinin yüzde 73 oranında onaylanmadığı tespit edildi.

CNBC ANKETİNDE FARK YÜZDE 10

Diğer taraftan Amerikan CNBC televizyonu ile Change Research araştırma şirketinin ortak anketinde Biden'a desteğin yüzde 52 Trump'a desteğin ise yüzde 42 olduğu gözlemlendi.

2 bin 167 kişinin katıldığı ankette, "Aşağıdaki kişilere yönelik duygularınızı nasıl tanımlarsınız?" sorusuna katılımcıların yüzde 35'i Trump için "oldukça olumlu" yanıtını verirken yüzde 59 ise "oldukça olumsuz" yanıtını verdi.

Biden için sorulan soruya ise katılımcıların yüzde 30 "oldukça olumlu" yüzde 39 ise "oldukça olumsuz" yanıtını verdi.

JTN/RMG ANKETİNDE BIDEN 8 PUAN ÖNDE GÖTÜRÜYOR

"Just The News" medya kuruluşuyla RMG araştırma şirketinin 8-10 Ekim tarihlerinde yaptığı ortak ankette ise katılımcıların yüzde 51'inin Biden'ı, yüzde 43'ünün ise Trump'ı destekleyeceğini söylediği görüldü.

Ankette, Cumhuriyetçilerin katılım oranlarının yüksek olduğu bir senaryoda iki aday arasındaki farkın yüzde 5'e düşeceği ve Biden'ın yüzde 50, Trump'ın ise yüzde 45 oranında destek göreceği tahmin edildi.

Demokratların yüksek katılım oranına yönelik bir senaryoda ise Biden'ın yüzde 53, Trump'ın yüzde 41 destek görebileceği belirtildi. (AA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayınında sinirler gerildi: Erdoğan faşistlik mi yapsaydı? Canlı yayınında sinirler gerildi: Erdoğan faşistlik mi yapsaydı?
DSÖ'den kritik açıklama: Gelecek birkaç ay zorlu geçecekDSÖ'den kritik açıklama: Gelecek birkaç ay zorlu geçecek
Koronavirüse karşı aşk hormonu oksitosin...Koronavirüse karşı aşk hormonu oksitosin...
En Çok Okunan Haberler
Antalya'da kahreden olay!
Antalya'da kahreden olay!
Babasını paylaştı! Yorum yağdı
Babasını paylaştı! Yorum yağdı
Sevgilisinin kucağında... Dalga konusu olunca...
Sevgilisinin kucağında... Dalga konusu olunca...
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
Bir ili dolu vurdu! Araçlar delik deşik oldu
Bir ili dolu vurdu! Araçlar delik deşik oldu
Bir ilde daha 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama
Bir ilde daha 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Suyuna, yemeğine defalarca spermlerini bıraktı
Suyuna, yemeğine defalarca spermlerini bıraktı
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
Diğer Haberler
DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Gelecek birkaç ay zorlu geçecek
DSÖ'den kritik açıklama: Gelecek birkaç ay zorlu geçecek
NASA Ay yüzeyine 4G teknolojisi kuracak! Nokia ile anlaşıldı
NASA'dan ay hamlesi! Nokia ile dev anlaşma
Azerbaycan'dan Ermenistan’a ağır darbe: 500 bin dolarlık mühimmatı ele geçirdi
Azerbaycan'dan Ermenistan’a ağır darbe
İngiliz medyası belgeledi: BAE lideri Londra'da emlak imparatoru çıktı
İngiliz medyası belgeledi! Ülkenin gündemine oturdu
KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı Tatar, mazbata öncesi babasının elini öpmeye gitti
Tatar, mazbata öncesi babasının elini öpmeye gitti
Ermenistan'dan PKK taktiği: Mevzilere manken yerleştirdiler!
Ermenistan'dan PKK taktiği: Mevzilere manken yerleştirdiler!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.