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Trump'a kötü haber! Demokratlar tasarıyı sundu

DÜNYA HABERLERİ  | 09.10.2020 20:45 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın yeni tip koronavirüse yakalanması üzerine, görevini yerine getirebilecek durumda olup olmadığına karar verecek bir komisyon kurulmasını öngören bir tasarı sunduklarını açıkladı.

Trump'a kötü haber! Demokratlar tasarıyı sundu

Pelosi, Kongrede basın toplantısı düzenleyerek, Anayasa'nın 25. ek maddesine dayanan söz konusu tasarıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından başkanlık görevini tam olarak yerine getirip getiremediği konusunda endişelerinin olduğunu belirten Pelosi, Beyaz Saray'a "konu hakkında şeffaf olmadığı" gerekçesiyle tepki gösterdi.

Pelosi, tasarıda öngörülen komisyonun bu konuda çalışmalarda bulunacağını kaydederek, "Bu tasarı, Trump'a yönelik bir şey değil. Kendisi zaten seçim günü halkın yargılamasıyla yüzleşecek ama yaşananlar gelecekteki başkanlar için bir süreç oluşturmamız gerektiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan tasarının 3 Kasım'daki Başkanlık seçimiyle herhangi bir alakasının olmadığını savunan Pelosi, amaçlarının devlet istikrarının devam edebilmesi için başkanın kapasite olarak yeterli seviyede olduğu konusunda Amerikan halkına bir güvence vermek olduğunu belirtti.

Bununla birlikte tasarıyı hazırlayan Anayasa Profesörü Vekil Jamie Raskin de Pelosi'ye destek vererek, "Koronavirüs salgını bizlere başkanın görevini yapamaması durumunda bir vekalet planına ihtiyaç olduğunu gösterdi." dedi.

Başkanın görevini sürdüremeyecek duruma gelmesi halinde yapılacakları belirleyen Anayasanın 25. ek maddesinde, "Başkan Yardımcısı, Başkanın kabinesinin çoğunluğu ya da Kongrenin bir organı, Başkanın görevini yerine getiremeyecek durumda olduğunu bildirebilir." ifadesi yer alıyor.

AA

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