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Trump'a New York’ta kum yüklü kamyonlarla koruma

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2018 02:49 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu için hareketli günler yaşayan New York'ta ABD Başkanı Donald Trump’ın kaldığı otelin çevresinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Trump'a New York’ta kum yüklü kamyonlarla koruma

New York polisini ve gizli servisinin alarm haline geçtiği New York’ta Trump'ın kaldığı 4. Cadde üzerindeki Lotte New York Palas Oteli önünde, kum yüklü kamyonlarla güvenlik önlemleri alınması dikkat çekti.

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Uzun kuyruklar oluşturan kum yüklü kamyonlar binanın çevresinde bekletilirken resmi ve sivil polisler ile bomba uzmanı köpekli tarafından kuşatılarak kuş uçurtulmuyor.

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ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü ev sahibi sıfatıyla 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmelerinin açılış konuşmasını yapacak.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Birleşmiş Milletler New York Koruma kum yüklü kamyonlar

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