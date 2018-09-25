Trump'a New York’ta kum yüklü kamyonlarla koruma

New York polisini ve gizli servisinin alarm haline geçtiği New York’ta Trump'ın kaldığı 4. Cadde üzerindeki Lotte New York Palas Oteli önünde, kum yüklü kamyonlarla güvenlik önlemleri alınması dikkat çekti.
Uzun kuyruklar oluşturan kum yüklü kamyonlar binanın çevresinde bekletilirken resmi ve sivil polisler ile bomba uzmanı köpekli tarafından kuşatılarak kuş uçurtulmuyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü ev sahibi sıfatıyla 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmelerinin açılış konuşmasını yapacak.
(İHA)
Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı ne kadar? Tazminat sonrası Meclis'e mal beyanında bulunacak
Esad'dan kirli oyun! Türkiye'yi zora sokmak için 400 IŞİD militanına görev verdi
Adana'da acil serviste büyük kavga! Hastane savaş alanına döndü!
Merkel'den Erdoğan'a tavır!
En zararlı uyku pozisyonu açıklandı
Ordu'da istifanın ardından yeni belediye başkanı belli oldu
CHP'li Öztürk Yılmaz, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti
İmamların tepkisini çeken sosyal medya paylaşımı: Cenaze namazını kıldırmayın
Taşla avladığı balığın içinden bakın ne çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum