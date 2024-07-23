Trump'a suikast girişimi o ismi koltuğundan etti! Gizli Servisi sarsan istifa

ABD eski Başkanı ve yeni dönemde de başkan adayı olan Donald Trump'a yönelik 13 Temmuz'da yapılan suikast girişiminin etkileri devam ediyor. ABD basını dünyayı sarsan girişimin ardından Gizli Servis Direktörü Kimberley Cheatle'nin istifa ettiğini yazdı.

ELEŞTİRİLERE MARUZ KALMIŞTI

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim mitingi sırasında vurulmasının ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti.

AP, Cheatle'in istifasını, ABD Gizli Servisi personeline gönderdiği e-postaya dayandırarak duyurdu.

Cheatle, gönderdiği e-postada, "Güvenlik zafiyeti için tüm sorumluluğu alıyorum. Yaşanan olayların ardından zor olanı seçerek, istifa etme kararı aldım." ifadesini kullandı.

İSTİFA ÇAĞRILARI YÜKSELMİŞTİ

Cheatle'in istifası, dün Temsilciler Meclisinde katıldığı oturumda, eski Başkan Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili soruları yanıtlamasının ardından geldi.

Trump'a suikast girişimini, "Gizli Servisin çok uzun yıllardır yaşadığı en büyük operasyonel başarısızlığı" şeklinde tanımlayan Cheatle, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve bu tür güvenlik açıklarının bir daha yaşanmaması için servis içinde gerekli görüşmeleri yaptıklarını ifade etmişti.

4 saatten fazla süren oturumda, her iki partiden Kongre üyeleri, Cheatle'i sorgulayarak; suikast girişiminin engellenememesi nedeniyle sert eleştiriler yöneltmiş ve kendisine "derhal istifa etme" çağrısında bulunmuştu.

Yoğun eleştirilerin ardından Cheatle, bugün istifa ettiğini duyurdu.

Cheatle, 2022'de ABD Gizli Servis Direktörü olmuştu.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır