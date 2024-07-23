HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump'a suikast girişimi o ismi koltuğundan etti! Gizli Servisi sarsan istifa

Trump'a suikast girişimi o ismi koltuğundan etti! Gizli Servisi sarsan istifa

23.07.2024 17:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD basını, Gizli Servis Direktörü Kimberley Cheatle'nin Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından istifa ettiğini yazdı.

Trump'a suikast girişimi o ismi koltuğundan etti! Gizli Servisi sarsan istifa

ABD eski Başkanı ve yeni dönemde de başkan adayı olan Donald Trump'a yönelik 13 Temmuz'da yapılan suikast girişiminin etkileri devam ediyor. ABD basını dünyayı sarsan girişimin ardından Gizli Servis Direktörü Kimberley Cheatle'nin istifa ettiğini yazdı.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

DSFGDF

ELEŞTİRİLERE MARUZ KALMIŞTI

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim mitingi sırasında vurulmasının ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti.

AP, Cheatle'in istifasını, ABD Gizli Servisi personeline gönderdiği e-postaya dayandırarak duyurdu.

Cheatle, gönderdiği e-postada, "Güvenlik zafiyeti için tüm sorumluluğu alıyorum. Yaşanan olayların ardından zor olanı seçerek, istifa etme kararı aldım." ifadesini kullandı.

İSTİFA ÇAĞRILARI YÜKSELMİŞTİ

Cheatle'in istifası, dün Temsilciler Meclisinde katıldığı oturumda, eski Başkan Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili soruları yanıtlamasının ardından geldi.

Trump'a suikast girişimini, "Gizli Servisin çok uzun yıllardır yaşadığı en büyük operasyonel başarısızlığı" şeklinde tanımlayan Cheatle, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve bu tür güvenlik açıklarının bir daha yaşanmaması için servis içinde gerekli görüşmeleri yaptıklarını ifade etmişti.

4 saatten fazla süren oturumda, her iki partiden Kongre üyeleri, Cheatle'i sorgulayarak; suikast girişiminin engellenememesi nedeniyle sert eleştiriler yöneltmiş ve kendisine "derhal istifa etme" çağrısında bulunmuştu.

Yoğun eleştirilerin ardından Cheatle, bugün istifa ettiğini duyurdu.

Cheatle, 2022'de ABD Gizli Servis Direktörü olmuştu.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
İstanbul'da 'park kavgası' silahlı çatışmaya dönüştü: 1 ölüİstanbul'da 'park kavgası' silahlı çatışmaya dönüştü: 1 ölü
Anahtar Kelimeler:
abd trump
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası'ndan yeni adım! Bankalara talimat gönderildi

Merkez Bankası'ndan yeni adım! Bankalara talimat gönderildi

Tartışmalar sürerken... O belediye sokak köpeklerini toplamaya başladı

Tartışmalar sürerken... O belediye sokak köpeklerini toplamaya başladı

Mourinho'dan çok sürpriz 11 kararı ! O isimlere forma yok...

Mourinho'dan çok sürpriz 11 kararı ! O isimlere forma yok...

Yunan gazete yazdı: Türkiye 5 savaş gemisi konuşlandırdı!

Yunan gazete yazdı: Türkiye 5 savaş gemisi konuşlandırdı!

Trump'a suikast girişimi o ismi koltuğundan etti! Gizli Servisi sarsan istifa

Trump'a suikast girişimi o ismi koltuğundan etti! Gizli Servisi sarsan istifa

O bölgede yeni bir fay hattı tespit edildi!

O bölgede yeni bir fay hattı tespit edildi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Merrell, Helly Hansen, The North Face... Outdoor fırsatları devam ediyor

Merrell, Helly Hansen, The North Face... Outdoor fırsatları devam ediyor

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kahve severlerin favorisi, çok satanlarda birinci...

Kahve severlerin favorisi, çok satanlarda birinci...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.