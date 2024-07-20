HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump'a suikast girişimi sonrası anket sonuçları paylaşıldı! Kamala Harris detayı dikkat çekti

Trump'a suikast girişimi sonrası anket sonuçları paylaşıldı! Kamala Harris detayı dikkat çekti

20.07.2024 00:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Kasım'da ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerine yaklaşılırken heyecan giderek artıyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump'a düzenlenen suikast girişimi sonrası tüm gözler anket sonuçlarına çevrilmişti. CBS News, başkanlık seçimlerine ilişkin anketini yayınladı. Ankette Kamala Harris detayı dikkat çekti.

Trump'a suikast girişimi sonrası anket sonuçları paylaşıldı! Kamala Harris detayı dikkat çekti

CBS News'in ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin anketine göre, eski Başkan Donald Trump'ın oy oranı kendisine yönelik suikast girişiminin ardından yüzde 52'ye yükselirken, mevcut Başkan Joe Biden'ın oy oranı ise yüzde 47'ye geriledi.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

r22

TRUMP'IN OY ORANI YÜZDE 2 ARTTI

CBS News, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin 16-18 Temmuz'da vatandaşlara kime oy vereceklerini sordu.

Ankete göre Donald Trump, kendisine yönelik suikast girişiminin ardından rakibi Biden'a üstünlüğünü artırdı. 3 Temmuz'da yapılan ankette göre yüzde 50 oy alacağı tahmin edilen Trump, güncel ankette oy oranını yüzde 52'ye çıkardı.

Biden'ın oy oranı ise 3 Temmuz'daki ankette yüzde 48 iken, mevcut ankette yüzde 47'ye düştü.

Anket katılımcılarının yüzde 54'üne göre Trump, kendisine yönelik suikast girişiminin ardından birleştirici bir tavır takındı.

k1

TRUMP, HARRIS OPSİYONUNUN DA ÖNÜNDE GÖRÜNÜYOR

Biden'ın seçimden çekilmesi ihtimalinde Demokratların adayı olarak değerlendirilen Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Trump'ın karşılaşması durumunda ise eski Başkan yine önde görülüyor.

Bu durumda Trump'ın oyların yüzde 51'ini, Harris'in ise yüzde 48'ini alacağı tahmini yapılıyor.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit olduMSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
Anahtar Kelimeler:
seçim Donald Trump Kamala Harris abd biden
En Çok Okunan Haberler
Arda Güler kimsenin gözünün yaşına bakmadı! Götürdüğü herkesi kovdu çünkü...

Arda Güler kimsenin gözünün yaşına bakmadı! Götürdüğü herkesi kovdu çünkü...

Marmara Denizi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem

Korkunç olay! Her şey bir anda oldu: Patlama meydana geldi, ayağı koptu

Korkunç olay! Her şey bir anda oldu: Patlama meydana geldi, ayağı koptu

Timur Cihantimur hakkında 'Hapishanede dövüldü' iddiaları... "Dudağı patladı, dişi kırıldı"

Timur Cihantimur hakkında 'Hapishanede dövüldü' iddiaları... "Dudağı patladı, dişi kırıldı"

Down sendromlu öğrenciyi darbederek yerlerde sürüklemişti... O öğretmen hakkında karar verildi!

Down sendromlu öğrenciyi darbederek yerlerde sürüklemişti... O öğretmen hakkında karar verildi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.