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Trump'a suikast girişiminde bulunmuştu: Thomas Matthew Crooks'un evinden bunlar çıktı!

14.07.2024 19:41
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Eski ABD Başkanı ve mevcut başkan adayı Donald Trump'a bir şahıs suikast girişiminde bulunmuştu. Suikast girişimi sonrası öldürülen Thomas Matthew Crooks'un evinde yapılan incelemelerde bomba malzemeleri bulundu. Ayrıca Crooks'un kimlik taşımadığı öğrenilirken, ekipler Crooks'u DNA testiyle tespit etti.

Trump'a suikast girişiminde bulunmuştu: Thomas Matthew Crooks'un evinden bunlar çıktı!

Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, zanlı Crooks'un aracının yanı sıra evinde de bomba yapımı malzemelerin bulunduğunu belirtti. Crooks'un suikast girişiminde kullandığı silahın yaklaşık 6 ay önce babası tarafından alınmış olabileceğini ifade eden emniyet görevlileri, yetkililerin Crooks'un silahı ne zaman ve nasıl edindiğine ilişkin kanıt bulmaya çalıştığını aktardı.

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Bu arada yetkililer, saldırı sırasında zanlı Crooks'un kimlik taşımadığını, kimliğini doğrulamak için DNA ve diğer yöntemleri kullandıklarını bildirdi.

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TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

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Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

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Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

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FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express
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Anahtar Kelimeler:
suikast abd trump
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