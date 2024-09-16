Trump'a suikast girişiminden önce kitabında yazmış! 'Beyinsiz' deyip özür dilemiş: "Hata biraz da bende"

Trump golf oynarken çitlerin arasından çıkan silahın namlusu fark edildi, derhal şüpheliye doğru ateş açıldı. Şüpheli Trump'tan 400-500 metre uzaktaydı. Görgü tanığının ifadesi sayesinde Ryan Wesley Routh yakalandı.

AKSİYON KAMERASI DA YANINDAYDI

AA'nın aktardığına göre; şüphelinin 2 sırt çantası ve aksiyon kamerası vardı. Zanlı daha sonra silahını bırakarak arabayla kaçtı. Martin County Şerifi William Snyder, şüphelinin yakalandığında üzerinde silahının olmadığını ifade etti.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin 2024 başkanlık yarışındaki adayı Trump'ın, Florida’da bulunduğu yerin civarında duyulan silah seslerinin ardından güvende olduğu bildirilmişti.

Seçim kampanyası iletişim direktörü Steven Cheung, "Başkan Trump, civarda silah sesleri duyulduktan sonra güvende. Şu anda başka ayrıntı yok." bilgisini paylaşmıştı.

BEYAZ SARAY: TRUMP'IN GÜVENDE OLMASI BİZİ RAHATLATTI

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada da ABD Başkanı Joe Biden ile Yardımcısı Kamala Harris'in, Trump'ın golf oynadığı Trump Uluslararası Golf Sahası'ndaki güvenlik olayıyla ilgili bilgilendirildikleri belirtilerek, güvende olduğunu bilmelerinin kendilerini rahatlattığı ve düzenli bilgi almaya devam edileceği bildirilmişti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

ABD Gizli Servisi tarafından yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 14.00'ten kısa bir süre önce meydana geldiği belirtilerek, soruşturma başlatıldığı kaydedildi. DHA'nın aktardığına göre ABD medyası, Routh’un sosyal medyada Trump’ı eleştiren paylaşımlarının olduğunu, Hawaii’de bir inşaat şirketinin sahibi olduğunu duyurdu.

Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çalılıklarda bir AK-47 otomatik silah bulunduğunu ve şüphelinin yakalandığını bildirdi.

UKRAYNA'YA DESTEK İÇİN DÜNYAYI DOLAŞMIŞ

Ryan Routh, 7 Mart 2023'te verdiği röportajda Ukrayna'ya destek için dünyayı dolaştığını ancak özellikle Afgan askerlerin savaşması önerisinin her seferinde geri çevrilmesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını söylemişti.

KİTLE İMHA SİLAHI BULUNDURMAKLA SUÇLANMIŞ

Ryan Wesley Routh'un ayrıca 20 yılı aşkın bir süre önce kitle imha silahı bulundurmakla suçlandığı öğrenildi.

"TRUMP'A SUİKAST DÜZENLEMEKTE ÖZGÜRSÜNÜZ"

Routh'un "Ukrayna'nın Kazanılamaz Savaşı" adlı bir kitabı bulunuyor. Geçen yıl şubat ayında kendi imkanlarıyla yayınladığı kitapta Routh, savaşa katılmaya çalıştığını ancak Polonya sınırından geri çevrildiğini iddia ediyor. Bu kitabın bir bölümünde Routh, 2016'da “beyinsiz” dediği Trump'ın seçilmesi nedeniyle İran'dan özür diliyor: “Bende de suç var. Bu hatalı kararımdan dolayı ister bana ister Trump'a suikast düzenlemekte özgürsünüz."

Donald Trump ise sosyal medya hesabından olayla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“İlginiz ve iyi dilekleriniz için herkese teşekkür etmek isterim. Kesinlikle ilginç bir gündü. En önemlisi, ABD Gizli Servisi'ne, Şerif Ric Bradshaw'a ve onun cesur ve kendini işine adamış vatanseverlerden oluşan ofisine ve tüm kolluk kuvvetlerine, Trump International'da ABD'nin 45. Başkanı ve yaklaşan Başkanlık Seçimlerinde Cumhuriyetçilerin Adayı olarak beni güvende tutmak için yaptıkları inanılmaz iş için teşekkür etmek istiyorum. Yapılan iş kesinlikle olağanüstü idi. Amerikalı olmaktan gurur duyuyorum.”Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır