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Trump'a üstsüz gösterici şoku!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2018 11:08 | Son Güncelleme

Fransa'daki Birinci Dünya Savaşı'nı sona erdiren Ateşkes Anlaşması'nın 100. yılını kutlamak için düzenlenen anma törenine çıplak gösterici damga vurdu. Donald Trump'ı prostesto etmek isteyen FEMEN üyesi bir kadın güvenlik çemberine alınmış alanda çırılçıplak halde koşmaya başlamadı.

Konvoyun önüne geçmeye çalışan kadın güvenlik güçlerinden alanda görevli olarak bulunan iki kişi tarafından zor durduruldu. O anlar saniye saniye görüntülenirken, yaşananlar ülkenin güvenlik önlemleri konusunda tartışma başlattı.

Trump'a FEMEN şoku

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Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümünde altmıştan fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanları Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi. Törene katılmak üzere yola çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın aracının önüne üstsüz protestolarıyla tanınan Femen grubu çıkınca ortalık karıştı.
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un daveti üzerine Paris’e gelenler arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bulunuyor.
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Tören öncesinde alana gitmek üzere yüksek güvenlik önlemleri altında Champs Elysee’den ilerleyen Trump’ın kafilesinin önüne radikal feminist aktivist grup Femen üyeleri çıktı.
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Üzeri çıplak vaziyetteki kadın sloganlar attı. Güvenlik güçleri Trump’ın kafilesi önünde yaşanan olayı güçlükle kontrol altına alabildi.
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Göstericinin araca bu denli yaklaşmayı başarması yerel basında, “Güvenlik önlemleri istenildiği gibi alınmamış” yorumlarının yapılmasına sebep oldu.
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Anahtar Kelimeler:
ABD FEMEN çıplak

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