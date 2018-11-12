Trump'a üstsüz gösterici şoku!

Konvoyun önüne geçmeye çalışan kadın güvenlik güçlerinden alanda görevli olarak bulunan iki kişi tarafından zor durduruldu. O anlar saniye saniye görüntülenirken, yaşananlar ülkenin güvenlik önlemleri konusunda tartışma başlattı.
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