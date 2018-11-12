Trump'a üstsüz gösterici şoku!

Konvoyun önüne geçmeye çalışan kadın güvenlik güçlerinden alanda görevli olarak bulunan iki kişi tarafından zor durduruldu. O anlar saniye saniye görüntülenirken, yaşananlar ülkenin güvenlik önlemleri konusunda tartışma başlattı.

Trump'a FEMEN şoku

1 / 5 Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümünde altmıştan fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanları Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi. Törene katılmak üzere yola çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın aracının önüne üstsüz protestolarıyla tanınan Femen grubu çıkınca ortalık karıştı.

2 / 5 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un daveti üzerine Paris’e gelenler arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bulunuyor.

3 / 5 Tören öncesinde alana gitmek üzere yüksek güvenlik önlemleri altında Champs Elysee’den ilerleyen Trump’ın kafilesinin önüne radikal feminist aktivist grup Femen üyeleri çıktı.

4 / 5 Üzeri çıplak vaziyetteki kadın sloganlar attı. Güvenlik güçleri Trump’ın kafilesi önünde yaşanan olayı güçlükle kontrol altına alabildi.