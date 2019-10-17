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Trump: “ABD adına Türkiye’ye teşekkür etmek istiyorum”

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2019 22:30 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, “ABD adına Türkiye’ye teşekkür etmek istiyorum, bunun olması için bir araya gelen tüm insanlara teşekkür ediyorum.

ABD Başkanı Donald Trump, “ABD adına Türkiye’ye teşekkür etmek istiyorum, bunun olması için bir araya gelen tüm insanlara teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir sonuç” dedi.
ABD’li yetkililerin Türkiye temasları sonrası Suriye’de yürütülen Barış Pınarı Harekatı’nın YPG’nin güvenli bölgeden çekilmesinin tamamlanmasına kadar durdurulacağı kararının açıklanması üzerine ABD Başkanı Donald Trump basın çalışanlarına açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Türkiye’ye teşekkür ederek başlayan Trump, “Başkan Erdoğan’a, Başkan Yardımcımız Mike Pence’e, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya, son 3 gün içerisinde gönderdiğimiz herkese teşekkür ediyorum. Harika bir iş çıkardınız. Bu inanılmaz bir sonuç” ifadelerini kullandı.

“ABD adına Türkiye’ye teşekkür etmek istiyorum”
Böyle bir sonucun elde edilmesi için çok çabalandığının altını çizen Trump, “Ama şunu söyleyeceğim ki ABD adına Türkiye’ye teşekkür etmek istiyorum, bunun olması için bir araya gelen tüm insanlara teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir sonuç” dedi.
Türkiye’nin uzun süredir sınırında terör ile mücadele ettiğini ve birçok kayıp verdiğini söyleyen Trump, “Süreç başladı, müzakere etmeye başladık. Şunu düşünüyorum ki ek vergiler ve yaptırımlar acı verici olacaktı. Bunu yapmayacağımızdan dolayı çok memnunum” şeklinde konuştu.
Bu sonucun yaklaşık 10 yıldır önceki yönetimler tarafından elde edilmeye çalışıldığının vurgusunu yapan Trump, kenti partisinden dahi bazı konularda eleştiri aldığını söyleyerek, “Bu demokratlar ya da cumhuriyetçiler mevzusu değil bu, ulus meselesi” ifadelerini kullandı.
Trump, “Şöyle ki 5 günlük bir ateşkesimiz var bu 5 gün içerisinde, Kürtlere ve diğer insanlara çok dikkat edilecek. Onlar güvenli bölgenin dışarısına çıkarılacak ki Türkiye bunu her zaman istiyordu” dedi.

“DAEŞ’ı tamamen kontrol altına alacağız”
Daha önce ele geçirilen DEAŞ militanlarının da çok ciddi bir kontrolün altında olduğunu söyleyen Trump, “Biz izleyeceğiz, sorumlu olacağız. Onlar çok sıkı bir kontrolün altındalar. Hayal ettiğimiz her şeyi elde ettik. Ve insanlarımızı da eve getirdik. DAEŞ’ı tamamen kontrol altına alacağız” şeklinde konuştu.
Elde edilen sonuçtan çok memnun olduğunun altını çizen Trump, “Bir diğer şey şu, bir gruba, Kürtlere de teşekkür etmek istiyorum. Onlarda bu sonuçtan dolayı inanılmaz bir şekilde mutlu oldu Bu sonuç onların hayatlarını kurtardı. İŞ ortaklarımız için muazzam bir şey yaptık” dedi.

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