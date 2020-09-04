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Trump ABD Askerlerine Hakaret Ettiği İddiasını Yalanladı

04.09.2020 21:01 | Son Güncelleme

Başkan Trump, Avrupa’da hayatını kaybeden Amerikan askerlerini “kaybedenler” olarak nitelediği yolundaki iddiaları yalanladı

Trump ABD Askerlerine Hakaret Ettiği İddiasını Yalanladı

Başkan Donald Trump, Birinci Dünya Savaşı’nda Avrupa’da hayatını kaybeden Amerikan askerlerini “kaybedenler” olarak nitelediği ve Fransa ziyaretinde önemsiz bulduğu için bir Amerikan askeri mezarlığını ziyaret etmediği iddiasını yalanladı.

Sözkonusu iddia “Atlantic” dergisinin haberinde yer aldı. Dergi, Başkan Trump’ın, Fransa’nın başkenti Paris yakınlarındaki bir Amerikan mezarlığında yatan deniz piyadeleri için “kaybedenler” ifadesini kullandığını ve 2018 yılındaki bir ziyareti sırasında yağmur yüzünden saçının bozulacağı endişesiyle mezarlığa gitmeyi reddettiğini öne sürdü.

Trump Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, bu haberin doğru olmadığını söyledi. Başkan Trump, “ABD silahlı kuvvetleri için daha önce kimsenin yapmadıklarını yapmış birisi olarak, ordumuz ve hayatını kaybetmiş kahramanlarımız için olumsuz açıklamalar yapacağımı düşünmek…Bu tam bir yalan, rezalet” diye konuştu.

Hava durumunun helikopter uçuşuna müsaade etmemesi nedeniyle mezarlığa gidemediğini anlatan Trump, alternatif rota olarak uzun yoldan Paris’in en yoğun bölgelerinden geçerek gidebileceklerini ancak kendisinin istemesine rağmen buna da Gizli Servis’in itiraz ettiğini belirtti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper da, Başkan Trump'ın Amerikan askerleri, muharipler ve aileleri için büyük bir saygı ve takdir duyduğunu vurguladı. Esper, "Bundan dolayı silahlı kuvvetlerimize daha fazla bütçe ayrılması için mücadele etti" ifadesini kullandı.

Atlantic dergisi ise e-mail üzerinden yaptığı açıklamada, “Haberimizin arkasındayız” diyerek iddiasından vazgeçmedi.

Demokrat Başkan adayı Joe Biden de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Ordu mensuplarına desteğe bağlılığını vurgulayan Biden, “Atlantic dergisinde yazanlar doğruysa, Başkan Trump ile benim ABD Başkanı’nın rolü hakkında ne kadar derin bir görüş ayrılığı yaşadığımızın yeni bir göstergesini oluşturuyor. ABD’nin yeni başkomutanı olarak görev yapma onuruna eriştiğim takdirde, Amerikalı kahramanlarımızın, onların her zaman arkasında olduğumu ve fedakarlıklarını onurlandıracağımı bilmelerini sağlayacağım” dedi.

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