Trump ABD Askerlerine Hakaret Ettiği İddiasını Yalanladı

Başkan Donald Trump, Birinci Dünya Savaşı’nda Avrupa’da hayatını kaybeden Amerikan askerlerini “kaybedenler” olarak nitelediği ve Fransa ziyaretinde önemsiz bulduğu için bir Amerikan askeri mezarlığını ziyaret etmediği iddiasını yalanladı.

Sözkonusu iddia “Atlantic” dergisinin haberinde yer aldı. Dergi, Başkan Trump’ın, Fransa’nın başkenti Paris yakınlarındaki bir Amerikan mezarlığında yatan deniz piyadeleri için “kaybedenler” ifadesini kullandığını ve 2018 yılındaki bir ziyareti sırasında yağmur yüzünden saçının bozulacağı endişesiyle mezarlığa gitmeyi reddettiğini öne sürdü.

Trump Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, bu haberin doğru olmadığını söyledi. Başkan Trump, “ABD silahlı kuvvetleri için daha önce kimsenin yapmadıklarını yapmış birisi olarak, ordumuz ve hayatını kaybetmiş kahramanlarımız için olumsuz açıklamalar yapacağımı düşünmek…Bu tam bir yalan, rezalet” diye konuştu.

Hava durumunun helikopter uçuşuna müsaade etmemesi nedeniyle mezarlığa gidemediğini anlatan Trump, alternatif rota olarak uzun yoldan Paris’in en yoğun bölgelerinden geçerek gidebileceklerini ancak kendisinin istemesine rağmen buna da Gizli Servis’in itiraz ettiğini belirtti.