Trump ABD Borsasındaki Düşüş Nedeniyle Merkez Bankası Suçladı

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı ve ekonomistlerden gelen resesyon uyarılarıyla birlikte ABD’nin önde gelen hisse senedi endeksi Dow Jones Endüstri Endeksi’nde bir gün içinde 800 puandan fazla düşüş yaşandı. Başkan Trump ABD Merkez Bankası’nı suçladı.

Hem Çin hem de Almanya’dan gelen olumsuz ekonomik verilerin ardından uzmanlar küresel ekonomide resesyon uyarısında bulunmuştu. Ekonomide daralma endişesinin arttığı bir ortamda ABD borsasında bir gün içinde sert düşüşler yaşandı. ABD’nin önde gelen hisse senedi endekslerinden Dow Jones 800 puan kaybetti. Bu rakam Dow Jones endeksinde bu yıl içinde yaşanan en keskin düşüş olarak kayıtlara geçti.

Bir diğer hisse senedi endeksi olan S&P 500 de en az 85 puan kaybetti, Nasdaq da 240 puanlık bir düşüş yaşadı.

ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin 2 yıllık tahvil getirisinin altına düşmesinin ardından endişeler arttı. Piyasaları yakından takip eden analistlerin borsada nadiren görülen bir olgu olarak nitelediği bu durum, aynı zamanda piyasalarda resesyon habercisi olarak algılanıyor.