Trump: ‘ABD Desteklemese Kral Selman İktidarda Kalamaz’

Başkan Donald Trump, Amerika’nın yakın müttefiki Suudi Arabistan hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman için Amerika’nın desteği olmasa iki hafta bile iktidarda kalamayabileceği imasında bulundu.

Trump, Mississippi’deki mitingi sırasında “Suudi Arabistan’ı biz koruyoruz. Zenginler mi diyeceksiniz? Kralı, Kral Selman’ı seviyorum. Ama Kral’a dedim ki ‘Kral, sizi biz koruyoruz. Bizim desteğimiz olmadan iki hafta bile orada duramayabilirsiniz. Ordunuz için para ödemek zorundasınız’” diye konuştu. Trump’ın bu sözleri destekçileri tarafından alkışlandı.

Başkan Trump bu sözleri Suudi Arabistan Kralı’na ne zaman söylediğine ilişkin ayrıntı vermedi.

Trump’ın bu sözlerine karşın, Trump yönetiminin bölgede İran’ın amaç ve faaliyetlerine karşı bir denge unsuru olarak gördüğü Suudi Arabistan’la yakın bir ilişkisi var. Trump göreve geldikten sonra ilk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan’a yapmıştı.

Trump Cumartesi günü Kral Selman’ı aramış, Suudi Arabistan devlet haber ajansı SPA’ya göre, iki lider petrol piyasasında istikrar ve küresel ekonomide büyümenin sağlanması için arzın muhafaza edilmesine yönelik çabaları görüşmüştü.