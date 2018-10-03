HABER

Trump: ‘ABD Desteklemese Kral Selman İktidarda Kalamaz’

03.10.2018 17:53 | Son Güncelleme

Trump, Mississippi’deki mitingi sırasında “Kral’a dedim ki ‘Sizi biz koruyoruz. Bizim desteğimiz olmadan iki hafta bile orada duramazsınız’” diye konuştu. Trump’ın bu sözleri destekçileri tarafından alkışlandı

Trump: ‘ABD Desteklemese Kral Selman İktidarda Kalamaz’

Başkan Donald Trump, Amerika’nın yakın müttefiki Suudi Arabistan hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman için Amerika’nın desteği olmasa iki hafta bile iktidarda kalamayabileceği imasında bulundu.

Trump, Mississippi’deki mitingi sırasında “Suudi Arabistan’ı biz koruyoruz. Zenginler mi diyeceksiniz? Kralı, Kral Selman’ı seviyorum. Ama Kral’a dedim ki ‘Kral, sizi biz koruyoruz. Bizim desteğimiz olmadan iki hafta bile orada duramayabilirsiniz. Ordunuz için para ödemek zorundasınız’” diye konuştu. Trump’ın bu sözleri destekçileri tarafından alkışlandı.

Başkan Trump bu sözleri Suudi Arabistan Kralı’na ne zaman söylediğine ilişkin ayrıntı vermedi.

Trump’ın bu sözlerine karşın, Trump yönetiminin bölgede İran’ın amaç ve faaliyetlerine karşı bir denge unsuru olarak gördüğü Suudi Arabistan’la yakın bir ilişkisi var. Trump göreve geldikten sonra ilk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan’a yapmıştı.

Trump Cumartesi günü Kral Selman’ı aramış, Suudi Arabistan devlet haber ajansı SPA’ya göre, iki lider petrol piyasasında istikrar ve küresel ekonomide büyümenin sağlanması için arzın muhafaza edilmesine yönelik çabaları görüşmüştü.

Suudi Arabistan dünyanın en büyük petrol ihracatı yapan ülkesi konumunda. Trump’ın yüksek petrol fiyatları sebebiyle eleştirdiği Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün de (OPEC) fiili lideri.

Trump geçtiğimiz ay New York’ta yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurul’una hitabında OPEC üyelerinin dünyadaki diğer ülkeleri kazıkladığını savunmuş, “Bu ülkelerin çoğunu karşılığında bir şey almadan savunuyoruz. Onlarsa yüksek petrol fiyatlarıyla bizden faydalanıyorlar. Fiyatları düşürmeye başlamalarını istiyoruz” diye konuşmuştu.

Hindistan'da tecavüz vahşeti! Ağaca astılarHindistan'da tecavüz vahşeti! Ağaca astılar
Washington Post: ‘İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğuna Giden Gazetecimiz Kayıp’Washington Post: ‘İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğuna Giden Gazetecimiz Kayıp’
Macron Hükümetinde Üçüncü İstifa KriziMacron Hükümetinde Üçüncü İstifa Krizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nihat Doğan helallik isteyip açıkladı! 'Bir daha yapmayacağım'

Nihat Doğan helallik isteyip açıkladı! 'Bir daha yapmayacağım'

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Gülperi dizisine tepkiler sürüyor! RTÜK'e şikayet yağdı

Gülperi dizisine tepkiler sürüyor! RTÜK'e şikayet yağdı

Yaşlı çift havuz başında 'uygunsuz halde' görüntülendi!

Yaşlı çift havuz başında 'uygunsuz halde' görüntülendi!

AK Partili başkan, AK Partili başkana silah çekti

AK Partili başkan, AK Partili başkana silah çekti

Mahkeme ABD'ye 'dur' dedi!

Mahkeme ABD'ye 'dur' dedi!

İlginizi Çekebilir

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den İran'a flaş yaptırım! Tarihi karar

ABD'den İran'a flaş yaptırım! Tarihi karar

Hindistan'da tecavüz vahşeti! Ağaca astılar

Hindistan'da tecavüz vahşeti! Ağaca astılar

Canlı yayında yanlışlıkla nehre itti!

Canlı yayında yanlışlıkla nehre itti!

Uzayda 'gulyabani' paniği!

Uzayda 'gulyabani' paniği!

Tedirgin eden görüntüler! Savaşa 41 metre kalmış

Tedirgin eden görüntüler! Savaşa 41 metre kalmış

ABD'nin C-130J Super Hercules tipi uçağı düştü: 11 ölü

ABD'nin C-130J Super Hercules tipi uçağı düştü: 11 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.